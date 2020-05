नगरमधील अतिक्रमणे होणार भुईसपाट

अहमदनगर ः ""पावसाळ्यापूर्वी शहरातील ओढ्या-नाल्यांच्या सफाईचे काम महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने सुरू केले आहे. ओढ्या-नाल्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहात अडथळा ठरणारी अतिक्रमणे सक्‍तीने काढण्यात येतील,'' असे महापालिकेचे शहर अभियंता सुरेश इथापे यांनी सांगितले. हेही वाचा - नगरकरांसाठी गुड न्यूज महापालिकेच्या बांधकाम विभागातर्फे ओढ्या-नाल्यांच्या सफाईचे काम सुरू आहे. काल (मंगळवारी) तीन पोकलेनद्वारे वेगवेगळ्या ठिकाणी काम सुरू करण्यात आले. त्यात निर्मलनगर येथील भगवानबाबा चौकाजवळील ओढा, गुलमोहर रस्ता, मार्कंडेय सोसायटी परिसरातील ओढा व जुन्या आरटीओ कार्यालयासमोरील नाल्याच्या सफाईचे काम पूर्ण झाले. दोन दिवसांत आणखी दोन पोकलेनद्वारे काम करण्यात येणार आहे. ओढ्या-नाल्यांत, गाळ, गवत, झाडे-झुडपे वाढली आहेत. ती हटवून नैसर्गिक प्रवाह खुला करण्यात येत आहे. शहरात मोठे ओढे-नाले 21 आहेत. शिवाय नाले, बंद गटारे, भुयारी गटारीसुद्धा पावसाळ्यापूर्वी स्वच्छ करण्याचे नियोजन आहे, असे इथापे यांनी सांगितले. शहरासह उपनगरांतील ओढ्या-नाल्यांत भराव टाकून अतिक्रमणे करण्यात आली आहेत. ती हटविल्यास पावसाळ्यात शहरात पूरस्थिती निर्माण होणार नाही. गेल्या वर्षी शहरातील उपनगरांच्या काही भागात पूरस्थिती निर्माण झाली होती.

Web Title: Encroachments in Ahmednagar will be removed