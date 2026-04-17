Akole Crime: दुसऱ्या लग्नाच्या मोहात हातात बेडी; पहिले लग्न लपवणाऱ्या अभियंत्याचा बनाव उघड, वेबसाइटवर माहीती अन् नातेवाईक फसले!

अकोले : पहिले लग्न लपवून दुसऱ्या लग्नाची तयारी करणाऱ्या अभियंत्याचा बनाव समोर आल्याची घटना अकोले तालुक्यात उघडकीस आली. या प्रकरणी निखिल प्रकाश हासे याच्यासह त्याचे आई-वडील व इतर नातेवाईक, अशा सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी मुख्य आरोपीला ताब्यात घेतले आहे. .हासे कुटुंब रत्नागिरीत राहत असून, वडील पशुवैद्यकीय अधिकारी, आई शिक्षिका, मुलगा पुण्यात इंजिनियर, अशी माहिती एका विवाहाच्या वेबसाइटवर आली आणि मुलगी व तिचे नातेवाईक फसले. एक हजार लोकांच्या उपस्थितीत साखरपुडा झाला नि प्रकरण उघडकीस आले. .पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, निखिल हासे याने पहिला विवाह झाल्याची बाब लपवून स्वतःला अविवाहित दाखवत दुसऱ्या मुलीशी लग्न ठरविले. लग्नासाठी सोनं, दागिने व रोख रक्कम घेत साखरपुड्यापर्यंतची तयारीही करण्यात आली होती. दरम्यान, संशय आल्याने मुलीच्या कुटुंबीयांनी चौकशी केली असता, त्याचा पहिला विवाह झाल्याचे उघड झाले..या प्रकरणी मुलीच्या कुटुंबीयांनी अकोले पोलिस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत निखिल हासे याला ताब्यात घेतले. त्याच्यासह आई-वडील व इतर नातेवाइकांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींकडून घेतलेले दागिने व रक्कम परत मिळविण्यासाठीही पोलिस प्रयत्न करत आहेत. या घटनेमुळे विवाह जुळवताना योग्य ती खातरजमा करण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली..हाय प्रोफाइल फसवणूक?हा प्रकार 'हायप्रोफाइल' फसवणुकीचा असून, आणखी कोणाची अशी फसवणूक झाली आहे का, याचा तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक मोहन बोरसे यांनी दिली.