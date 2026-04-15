Dr Babasaheb Ambedkar Jayanti: महामानवाला महावंदना! अहिल्यानगर शहर व उपनगरांत मिरवणुका उत्साहात; ११ संघटनांचा मिरवणुकीत सहभाग..

अहिल्यानगर: भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जयंती उत्सव शहर व उपनगरांत मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. आज सकाळी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने डॉ. आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यात आले. सायंकाळी मार्केड यार्ड चौक येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. शहरातील ११ संघटनांनी या मिरवणुकीत सहभाग घेतला होता. रात्री उशिरापर्यंत चाललेली ही मिरवणूक शांततेत पार पडली..डॉ. आंबेडकर यांचा जयंती उत्सव शहरात मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. आमदार संग्राम जगताप व जयंती उत्सव समितीचे अध्यक्ष सुरेश बनसोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेल्या दोन आठवड्यांपासून उत्सवाची तयारी सुरू होती. आज सकाळी आमदार जगताप यांच्यासह महापौर ज्योती गाडे, उपमहापौर धनंजय गाडे, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, महापालिका आयुक्त यशवंत डांगे, सुरेश बनसोडे, परिमल निकम, अशोक गायकवाड, नगरसेवक मयूर बांगरे आदींच्या उपस्थितीत मार्केट यार्ड चौकातील डॉ. आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करण्यात आले..मार्केट यार्ड चौकासह नीलक्रांती चौक, रेल्वे स्टेशन परिसर, टिळक रोड, अण्णा भाऊ साठे चौक, तसेच केडगाव, भिंगार येथे ठिकठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करण्यात आले. सकाळपासूनच विविध कार्यक्रमांची रेलचेल सुरू होती. जयंती उत्सव काळात कायदा-सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. सायंकाळी मार्केड यार्ड चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून मिरवणुकीस सुरुवात झाली. शहरातील ११ संघटना या मिरवणुकीत सहभागी झाल्या होत्या. हजारो कार्यकर्त्यांसह 'जय भीम'चा जयघोष करत निघालेली ही मिरवणूक रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. यावेळी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात होता..मिरवणुकीत ११ संघटनाशहरासह भिंगार व केडगाव येथून मिरवणुका काढण्यात आल्या. शहरातील मिरवणुकीत ११ संघटनांनी सहभाग घेतला, तसेच भिंगार, केडगाव येथेही मिरवणुका काढण्यात आल्या. मिरवणूक शांततेत पार पडावी, यासाठी चौकाचौकांत मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. संपूर्ण मिरवणुकीवर ड्रोन व सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा वॉच ठेवण्यात आला होता. मिरवणुकीत हजारो भीम सैनिक सहभागी झाले होते..डॉ. आंबेडकर पुतळा शहराचे प्रेरणास्थानअहिल्यानगर शहर हे जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण आहे. या ठिकाणी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यात यावा, अशी समाज बांधवांची अनेक वर्षांची मागणी होती. त्यानुसार पाठपुरावा करून पूर्णाकृती पुतळ्याचे काम पूर्ण करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयातील पुतळ्याच्या धर्तीवर उभारलेला हा पुतळा शहरासाठी प्रेरणास्थान ठरत आहे. पूर्णाकृती पुतळा उभारल्यानंतरची ही पहिलीच जयंती असल्याने शहरात सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण असल्याचे आमदार संग्राम जगताप यांनी सांगितले..संविधान सर्वांसाठी मार्गदर्शकडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले कायदे व संविधान हे सर्वांसाठी मार्गदर्शक आहेत. त्यांच्या विचारांचे अनुकरण करून समाजासाठी कार्य करणे आवश्यक आहे. प्रशासनाच्या माध्यमातून हे विचार जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम सुरू असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया म्हणाले.