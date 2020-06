श्रीगोंद्यासाठी आता प्रत्येक दिवस धोक्याचा

श्रीगोंदे : जिल्ह्यात सेफ झोनमध्ये असलेला श्रीगोंदे तालुका सध्या कोरोनाच्या दहशतीखाली आला आहे. शहरात लागोपाठ पाच जण कोरोनाबाधित आढळले. रविवारी बाधित आढळून आलेल्या तिघांच्या संपर्कातील 23 जणांच्या घशातील स्राव तपासणीसाठी पाठविले आहेत. त्यामुळे कोरोनाचा धोका वाढत असून, तातडीने नाकेबंदीबाबत ठोस निर्णय घ्यावा लागणार आहे. जिल्ह्यासह शेजारील तालुक्‍यांत कोरोनाचे रुग्ण सापडत असताना, श्रीगोंदेकर मात्र बिनधास्त होते. कारण, त्यांच्यापासून कोरोना चार हात लांब असल्याचे भासत होते. तहसीलदार महेंद्र माळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासनाने सुरवातीपासून चांगले नियोजन केले. त्यामुळे सुरवातीचे काही दिवस तालुका कोरोनाबाबत निरंक होता. नंतर पुण्याहून श्रीगोंदे फॅक्‍टरी येथे, तसेच मुंबईहून कोंडेगव्हाण येथे कोरोनाचा वानोळा आला आणि तालुक्‍यात कोरोनाचा शिरकाव झाला. गेल्या तीन दिवसांत पुन्हा एकदा येथील शांतता भंग करीत राशीनच्या पाहुण्याने पुण्यामार्गे कोरोनाचा वानोळा शहरात आणून सोडला. पहिल्या दिवशी दोन आणि काल (रविवारी) तीन रुग्ण आढळले. आता या तिघांच्या संपर्कातील 23 जणांचे स्राव तपासणीसाठी पाठविले आहेत. त्यांत रुग्णालयातील 11 जणांचा समावेश आहे. हेही वाचा - श्रीमंताची ही पोर-पोरी सापडली हुक्क्याच्या अड्ड्यावर दरम्यान, शहरातील निम्मा भाग "सील' केला असून, तेथे प्रतिबंधात्मक झोन घोषित केला आहे. मात्र, पुणे सीमेवरील नाकेबंदीत ढिलाई वाढली आहे. निमगाव खलू येथे नाकेबंदी असली, तरी वांगदरी व इनामगाव यांना जोडणारा घोड नदीवरचा पूल वाहतुकीसाठी खुला आहे. काष्टी व तांदळीला जोडणारा पूल बंद असला, तरी नदीतून केलेल्या रस्त्याने सगळीच वाहने बिनबोभाट येत-जात आहेत. तेथे पुलावरील रस्ता बंद आणि वाहतूक सुरू, अशी स्थिती आहे. नाकेबंदीविषयी दोन मतप्रवाह आहेत. काहींच्या मते आता नाकेबंदी नको, तर काहींच्या मते पुण्यातील लोक तालुक्‍यात यायला नको. त्यामुळे प्रशासनाने यावर निर्णय घेतला पाहिजे.

