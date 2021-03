लोकसेवा आयोगातर्फे 51 उपकेंद्रांवर परीक्षा

अहमदनगर : राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत सरकारच्या विविध विभागांतील पदांसाठी येत्या रविवारी (ता. 14) परीक्षा होणार आहे. नगर शहर आणि परिसरातील 51 उपकेंद्रांवर परीक्षा होणार आहे. त्यासाठी 15 हजार 847 परीक्षार्थी असल्याची माहिती तहसीलदार माधुरी आंधळे यांनी दिली. नागेश्वराचा यात्रोत्सव रद्द झाल्याने मंदिर परिसरात शुकशुकाट



कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मागील वर्षी ही परीक्षा स्थगित केली होती. मात्र, आता राज्य लोकसेवा आयोगाने रविवारी परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी, तथा परीक्षा जिल्हा समन्वयक संदीप निचित यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात ही परीक्षा होत आहे. त्यासाठी 13 समन्वयक, 51 उपकेंद्र प्रमुख, 51 सहायक उपकेंद्र प्रमुख, 157 पर्यवेक्षक, 97 सहायक पर्यवेक्षक, 661 परीक्षा पर्यवेक्षक, 51 लिपिक, 51 शिपाई नियुक्‍त केले आहेत.

