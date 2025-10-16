कार्यकारी समितीची निर्णय! ‘शनैश्वर’ च्या दोन कार्यालयांचे सील काढले; विश्वस्त उच्च न्यायालयात दाद मागणार

सोनई : औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने शनिशिंगणापूर येथील शनैश्वर देवस्थानचे सरकारने बरखास्त केलेले विश्वस्त मंडळ व जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी प्रशासक म्हणून स्थापन केलेल्या कार्यकारी समितीने ‘आज आहे ती स्थिती कायम ठेवावी’, असा आदेश दिलेला असताना बुधवारी (ता.१५) देवस्थानच्या अस्थापना व संगणक विभागाचे सील उघडण्यात आले आहेत. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.कारभार पाहणारे कर्मचारी पगारासाठी सील काढल्याचे सांगत आहेत, तर विश्वस्त याबाबत न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून याचिका दाखल करण्याची तयारी करीत आहेत. चार-पाच दिवसांपासून देवस्थान कर्मचाऱ्यांचा दिवाळीचा बोनस व पगार करण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. याबाबत दैनिक सकाळमध्ये काल मंगळवार (ता.१४) रोजी ‘शनैश्वरचे सील ठरतेय डोकेदुखी’, असे वृत्त प्रसिद्ध होताच प्रशासनाची हालचाल सुरू झाली होती..आज बुधवारी सकाळी कार्यकारी समितीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल चोरमारे व व्यवस्थापक राजेंद्र वाकचौरे त्यांच्या कार्यालयात हजर झाल्यानंतर काही वेळातच अस्थापना व संगणक विभागाचे सील काढण्यात येऊन तेथील जबाबदारी असलेल्या पाच कर्मचाऱ्यांनी कामकाज सुरू केले. उच्च न्यायालयाचा आदेश नसताना दोन कार्यालयांचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर बरखास्त केलेले विश्वस्त अलर्ट मोडवर आले. उच्च न्यायालयात पुढील महिन्यात १० तारखेस म्हणणे द्यायचे असल्याने सील काढण्याचा विषय चर्चेत येण्याची शक्यता वाढली आहे. याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी अध्यक्ष भागवत बानकर यांच्याशी संपर्क केला. मात्र, त्यांनी बोलणे टाळले. तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी जी. के. दरंदले यांनी माहिती बरोबर असल्याचे सांगितले..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.काय आहे कार्यालयात...हजेरी पत्रक, गैरहजर रेकॉर्ड, थम रिपोर्ट, हिशोब वह्या, संगणक, महत्त्वाचे कागदपत्रप्रशासक असलेले जिल्हाधिकारी यांच्या सूचनेनुसार फक्त कर्मचाऱ्यांना दिवाळी सणासाठी पगार व्हावेत याकरिता कार्यालयाचे सील काढले आहे. काम झाल्यानंतर पुन्हा सील लावण्यात येईल.-राजेंद्र वाकचौरे, व्यवस्थापक, कार्यकारी समितीआज परवानगी नसताना दोन विभागाचे सील काढल्याने आम्ही म्हणणे देताना उच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्याचे लेखी देणार आहे.- अप्पासाहेब शेटे, सरचिटणीस, शनैश्वर देवस्थान ट्रस्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.