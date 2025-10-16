अहिल्यानगर

कार्यकारी समितीची निर्णय! ‘शनैश्वर’ च्या दोन कार्यालयांचे सील काढले; विश्वस्त उच्च न्यायालयात दाद मागणार

Executive Committee Decision: कारभार पाहणारे कर्मचारी पगारासाठी सील काढल्याचे सांगत आहेत, तर विश्वस्त याबाबत न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून याचिका दाखल करण्याची तयारी करीत आहेत. चार-पाच दिवसांपासून देवस्थान कर्मचाऱ्यांचा दिवाळीचा बोनस व पगार करण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता.
High Court likely to hear trustees’ plea after Shaneishwar office seal removal decision

सोनई : औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने शनिशिंगणापूर येथील शनैश्वर देवस्थानचे सरकारने बरखास्त केलेले विश्वस्त मंडळ व जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी प्रशासक म्हणून स्थापन केलेल्या कार्यकारी समितीने ‘आज आहे ती स्थिती कायम ठेवावी’, असा आदेश दिलेला असताना बुधवारी (ता.१५) देवस्थानच्या अस्थापना व संगणक विभागाचे सील उघडण्यात आले आहेत.

