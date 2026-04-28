Akole News: उन्हाच्या झळांनी घेतला जीव; अकोले तालुक्यातील शेतकरी कोसळून मृत, ४१ अंश तापमानात दुर्दैवी घटना..

अकोले : तालुक्यातील कळस येथील एका ४५ वर्षीय शेतकऱ्याचा उष्माघातसदृश आजाराने मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी (ता.२६) दुपारी तीन वाजेच्या सुमारास संगमनेर येथे घडली. उष्माघाताचा अकोलेतील हा पहिला बळी ठरला आहे. दिगंबर जनार्दन वाकचौरे असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे. .गेल्या काही दिवसांपासून अकोले व संगमनेर तालुके तीव्र उन्हामुळे भाजून निघत आहेत. सुमारे ४१ अंश सेल्सिअसपेक्षा पुढे तापमान जात आहे. दिगंबर वाकचौरे भर उन्हात कळसहून मोटारसायकलवर संगमनेर येथे गेले होते..तेथील पानसरे हॉस्पिटल येथे त्यांची बहीण उपचार घेत आहे. ते तिला भेटण्यासाठी गेलेले असताना उन्हाचा त्रास झाला. त्रास होऊ लागल्यामुळे डॉ. पानसरे यांच्या हॉस्पिटलसमोरील हॉटेलमधून त्यांनी पिण्यासाठी थंड पाण्याची बाटली विकत घेतली व उकाडा अधिक जाणवत असल्याने व त्रास होत असल्याने त्यांनी पाणी बाटली डोक्यावर ओतली..परंतु त्यांना चक्कर येऊन तेथेच जमिनीवर कोसळून त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. मृतदेह घुलेवाडी येथील ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आला. याबाबत शहर पोलिस ठाण्यात आकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.