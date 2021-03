श्रीगोंद्यातील कारखान्यांचे 16 लाख टन ऊस गाळप; नागवडे, कुकडी कारखान्यांना कमी क्षमतेच्या 'साजन शुगर'ची टक्कर

श्रीगोंदे (अहमदनगर ) : तालुक्‍यातील तीन साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात आला आहे. नागवडे, कुकडी व साजन शुगर या कारखान्यांनी आतापर्यंत 15 लाख 67 हजार टन उसाचे गाळप केले. गाळपात नागवडे कारखाना, 'कुकडी' पुढे असून, या दोन्हींच्या मानाने कमी क्षमता असणाऱ्या 'साजन शुगर'नेही यंदा त्यांना चांगली टक्कर दिली आहे.



तालुक्‍यातील चारपैकी तीन साखर कारखान्यांचे गाळप सुरू होऊन जवळपास पावणेपाच महिन्यांचा काळ लोटला आहे. तालुक्‍यात गेल्या वर्षी उसाचे क्षेत्र मोठे होते. त्यापैकी जवळपास सोळा लाख टन उसाचे गाळप स्थानिक कारखान्यांच्या वाट्याला आले. चार लाख टनांच्या आसपास ऊस बाहेरच्या कारखान्यांनी उचलला. त्यातच येथील कारखान्यांनीही कार्यक्षेत्राबाहेरचा ऊस आणला आहे. देसवड्यात दुचाकी चोरणाऱ्याला ग्रामस्थांनी पकडले; गुन्हा दाखल



नागवडे कारखान्याने बुधवारपर्यंत (ता. 17) सहा लाख 73 हजार 140 टन, कुकडी कारखान्याने सहा लाख 27 हजार 300, तर 'साजन शुगर'ने दोन लाख 67 हजार टन उसाचे गाळप केले आहे. गाळप व उताऱ्यात नागवडे कारखान्याची आघाडी आहे. त्याचा 10.84 टक्के, 'कुकडी'चा 10.18 टक्के, तर 'साजन शुगर'चा उतारा 10.5 टक्के आहे. हंगाम अंतिम टप्प्यात आला असून, नागवडे व कुकडी कारखान्यांचे प्रत्येकी सात लाख टनांपेक्षा जास्त गाळप होईल, अशी अपेक्षा आहे. 'साजन' दरात मागे राहणार नाही (स्व.) सदाशिव पाचपुते यांनी सुरू केलेल्या पूर्वीच्या साईकृपा व आताच्या साजन शुगर कारखान्याने क्षमतेच्या तुलनेत यंदा गाळपात चांगली बाजी मारली आहे. कारखान्याचे अध्यक्ष साजन पाचपुते म्हणाले, यंदा पहिल्यांदाच तीन लाख टन उसाचे गाळप होणार आहे. शिवाय, इतरांच्या तुलनेत दराबाबत मागे राहणार नाही. सदाअण्णांना हीच आदरांजली ठरणार आहे.'



