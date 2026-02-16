Fake Milk Racket: अर्ध्या मगात बादलीभर दूध!,पॅराफिन केमिकलपासून दूध निर्मिती; फक्राबाद संकलन केंद्रावर एलसीबीचा छापा, जिल्ह्यात खळबळ

अहिल्यानगर: अर्धा मग पॅराफिन केमिकल वापरून पाण्यापासून सुमारे २० लिटर दूध तयार करणाऱ्या जामखेड तालुक्यातील फक्राबाद दूध संकलन केंद्रावर पोलिसांनी छापा टाकला. या केंद्राने आतापर्यंत हजारो लिटर भेसळयुक्त दुधाची विक्री केली आहे. कारवाईत तिघांना ताब्यात घेण्यात आले, तसेच सुमारे बाराशे लिटर पॅराफिनसह १७ लाख रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने केलेल्या या कारवाईने जिल्ह्यातील दूध भेसळीचे विदारक चित्र पुन्हा एकदा समोर आले आहे..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.जामखेड तालुक्यातील फक्राबाद या ठिकाणी बिनदिक्कतपणे हे दूध संकलन केंद्र सुरू होते. आरोपी समीर कमरुद्दीन शेख (वय ३०, रा. उंबरे, ता. राहुरी), आफताब कलीम शेख (वय २८, रा. शुक्लेश्वर चौक, राहुरी) व रामदास नवनाथ उबाळे (वय ४६, रा. फक्राबाद, ता. जामखेड) हे तिघे मिळून दुधात केमिकलची भेसळ करत होते. याबाबतची गोपनीय माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांना मिळाली. .त्यांनी तत्काळ अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी राजेश बडे यांना बोलावून घेत दूध संकलन केंद्रावर छापा टाकला. तिघा आरोपींना ताब्यात घेत अन्न व औषध प्रशासन विभाग व स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने संबंधित ठिकाणाची पाहणी केली असता भेसळयुक्त दूध तयार करण्यासाठी वापरले जाणारे पॅराफिन केमिलचा मोठा साठा आढळून आला. पथकाने सहा ड्रममधील एक हजार १९८ लिटर पॅराफिन जप्त केले. .आरोपींविरुद्ध जामखेड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांच्या नेतृत्वाखाली उपनिरीक्षक समीर अभंग, पोलिस अंमलदार ह्रदय घोडके, संतोष खैरे, दीपक घाटकर, गणेश लबडे, राहुल द्वारके, लक्ष्मण खोकले, फुरकान शेख, बिरप्पा करमल, श्यामसुंदर जाधव, भीमराज खर्से, राहुल डोके, भाऊसाहेब काळे, अमोल कोतकर, सुनील मालणकर, चालक अरुण मोरे, उमाकांत गावडे यांनी ही कारवाई केली..दररोज दीडशे लिटर दूधजर अर्धा मग भरून पॅराफिन केमिकल साध्या पाण्यात टाकले, तर क्षणात दहा लिटरची बादली भरून दूध तयार होते. आरोपी दररोज असे दीडशे लिटर दूध तयार करत होते. दूध संकलन केंद्रावर दररोज साडेनऊशे ते एक हजार लिटर दुधाचे संकलन होत होते. या दुधात पॅराफिन वापरून तयार केलेले दीडशे लिटर दूध मिसळले जात होते. हा प्रकार लक्षात येऊ नये, यासाठी दररोज केवळ दीडशे लिटर दूध तयार करण्याचे काम आरोपी करत होते..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...बाराशे लिटर पॅराफिनपासून २४ हजार लिटर दूधदूध संकलन केंद्रावर सहा ड्रममध्ये दोन लाख ३९ हजार ६०० रुपये किमतीचे एक हजार १९८ लिटर पॅराफिन केमिकल, ८१ हजार रुपये किमतीची तीनशे किलो पांढऱ्या रंगाची पावडर, ३२० लिटर भेसळयुक्त दूध, १४ लाखांची दोन पिकअप वाहने असा एकूण १७ लाख ३२ हजार ८१६ रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला. पॅराफिन केमिकल, पांढरी पावडर टाकून दुधात भेसळ करत असल्याची कबुली आरोपींनी दिली. सहा ड्रममधील बाराशे लिटर पॅराफिन केमिकलपासून सुमारे २४ हजार लिटर दूध तयार होत असल्याची कबुलीही आरोपींनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.