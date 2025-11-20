अहिल्यानगर

Sangamner Accident : ट्रकच्या धडकेत दोघे ठार; संगमनेर शहरातून जाणाऱ्या पुणे-नाशिक महामार्गावरील घटना..

Fatal Crash on Pune–Nashik Route: संगमनेर शहरातून जाणाऱ्या पुणे–नाशिक महामार्गावर झालेल्या भीषण अपघातात दोघांचा करुन करुण मृत्यू झाला. महामार्गावरील वाहतूक नेहमीप्रमाणे सुरू असताना अचानक आलेल्या ट्रकने समोरून येणाऱ्या वाहनाला जोरदार धडक दिली. धडक इतकी मोठी होती की दोघांचा जागीच मृत्यू झाला.
Sangamner Accident

Sangamner Accident

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संगमनेर: संगमनेर शहरातून जाणाऱ्या जुन्या पुणे - नाशिक महामार्गावर घुलेवाडी परिसरात ट्रकच्या धडकेत दोघांचा मृत्यू झाला. ही घटना बुधवारी (ता.१९) दुपारी घडली. याबाबत संगमनेर शहर पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की, घुलेवाडी परिसरातील साखर कारखान्याच्या प्रवेशद्वारासमोर नाशिकहून पुणेच्या दिशेने जाणाऱ्या ट्रकच्या धडकेत महेंद्र दिनकर गायकवाड (वय ४६) व भाऊसाहेब पांडुरंग निघुते (वय ५३, दोघेही रा. घुलेवाडी) या दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक समीर बारवकर, पोलीस उपनिरीक्षक फराहनाज पटेल यांच्यासह पथकाने तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत शहरातील खाजगी रुग्णालयात दोघांना हलवले. मात्र, तेथील डॉक्टरांनी तपासून दोघांनाही मयत असल्याचे घोषित केले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
accident
dead
sangamner
district
Pune Nashik Highway

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com