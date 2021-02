मुलगी झाली हो... बापासोबत गावही आनंदात नाचले! सर्व मुलींच्या नावे करणार बँकेत एफडी

श्रीगोंदे : "ती'चे आगमन होताच घरच्यांच्या आनंदाला पारावर राहिला नाही. "ती' प्रत्यक्षात घरी येण्यापूर्वी तर स्वागतासाठी साऱ्या गावाचीच धावपळ सुरू झाली. रस्त्यावर फुलांचा सडा पडला. दारोदारी रांगोळ्या रेखाटल्या गेल्या. फटाक्‍यांच्या आतषबाजीत "ती'च्या स्वागतासाठी सगळे गाव एकत्र आले.

आढळगाव (ता. श्रीगोंदे) येथील गुगळे कुटुंबात आठ वर्षांनी कन्यारत्न झाले. हा आनंद या एकट्या कुटुंबाने नव्हे, तर अख्ख्या गावाने साजरा केला. तरुण उद्योजक नीलेश गुगळे व त्यांच्या पत्नी पूजा यांना कन्यारत्न झाले. "मुलगी नको' म्हणून सोनोग्राफी करून गर्भातच कळी खुडणाऱ्यांसाठी ही घटना डोळ्यांत अंजन घालणारी आहे.

गुगळे कुटुंबात मुलीचे आगमन झाल्याचे समजताच सरपंच शिवप्रसाद उबाळे, अनिल ठवाळ, सुभाष गांधी, उत्तम राऊत हे गावातील प्रमुख एकत्र आले. हेही वाचा - वाचवा...वाचवा कोणी तरी माझ्या भावाला वाचवा अंगणवाडी सेविका ताराबाई खराडे व त्यांच्या सहकारी तिच्या स्वागतासाठी सकाळपासून कष्ट घेत होत्या. त्यांच्यासमवेत गावकरीही या स्वागतासाठी सरसावले.

ती मोटारीतून उतरताच फटाक्‍यांची आतषबाजी सुरू झाली. तत्पूर्वी ती ज्या रस्त्याने येणार, त्यावर फुलांचा सडा, रांगोळी घालण्यात आली होती. स्वागताची सगळी तयारी झाली होती. ती येताच तिच्यासोबत सेल्फी काढण्यासाठी अनेकांची लगबग सुरू झाली. जिलेबीचे जेवण देत शुभेच्छा सुरू होत्या. या अभूतपूर्व स्वागताने गुगळे कुटुंब भारावून गेले होते. हा सोहळा पाहणाऱ्यांचे डोळे आनंदाने पाणावले होते. सतीश गुगळे यांनी गावकऱ्यांचे आभार व्यक्त करताना, "मुलगी नको' असे म्हणणाऱ्यांना आजचे स्वागत म्हणजे चपराक असल्याचे सांगितले. मुलींच्या नावे करणार एफडी

मुलीचा जन्म झाल्यावर असा आनंददायी सोहळा सगळ्या गावांमध्ये साजरा व्हावा, अशी इच्छा व्यक्त करीत सरपंच उबाळे यांनी, गावात जन्मलेल्या प्रत्येक कुटुंबातील मुलीला एक हजार रुपयांची भेट देणार असल्याची घोषणा केली. मुलीच्या नावावर बॅंकेत पैसे टाकून ते तिला 18 वर्षांनंतर मिळतील अशी व्यवस्था करण्याचे नियोजन झाले.

Web Title: FD in the bank will name all the girls