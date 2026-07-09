Ahilyanagar News: अन्न-औषध विभागाचा मोठा दणका! नगरमधील 'संगम' आणि 'सत्कार' हॉटेलचे परवाने निलंबित, अस्वच्छ किचनचा फटका..

अहिल्यानगर: अन्न व औषध प्रशासन विभागाने दूध भेसळ आणि शिर्डी येथील पेढे विक्रेत्यांच्या कारवाईनंतर आपला मोर्चा शहरातील हॉटेलकडे वळवला आहे. शहरात हॉटेलची मोठी साखळी असलेल्या बोरुडे यांच्या स्टेशन रोडवरील हॉॅटेल ‘सगम’चा परवाना अन्न -औषध विभागाने निलंबित केला आहे. या हॉटेलपासून जवळच असलेल्या सत्कार हॉटेलवर देखील अशीच कारवाई करण्यात आली. दोन्ही हॉटेलवर किचनमधील अस्वच्छतेचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे शहरातील हॉटेल चालकांचे धाबे दणाणले आहेत..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभर कारवाईचा धडका लावला आहे. नगर जिल्ह्यातही शिर्डी येथील पेढे विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात आली. पेढे तयार करणारे कारखाने आणि विक्री करणाऱ्या दुकानांमधून हजारो किलो पेढे जप्त करण्यात आले. या कारवाईनंतर अन्न- औषध विभागाने शहर व जिल्ह्यातील हॉटेलकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. संगमनेर येथील एका हॉटेलचा परवाना निलंबित करण्यात आला. त्यानंतर आज शहरातील नामांकित सगम आणि सत्कार या दोन हॉटेलवर कारवाई करण्यात आली. .अन्न व औषध विभागाच्या अन्न निरीक्षकांंनी त्यांच्या पथकासह अचानक दोन्ही हॉटेलवर छापे टाकले. पथकाने हॉटेलची सर्व तपासणी केली. किचनमधील स्वच्छतेचे निकष तपासण्यात आले असता दोन्ही हॉॅटेलच्या किचनमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्वच्छतेचा अभाव दिसून आला. त्यामुळे या दोन्ही हॉटेलचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. या हॉटेलप्रमाणेच शहरातील अन्य काही हॉटेल अन्न- औषधच्या रडारवर आहेत. हॉटेलमधील स्वच्छता, खाद्य पदार्थांचा दर्जा, मिळणारी सेवा आदी बाबींची तपासणी अन्न- औषधकडून करण्यात येत आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या सर्व निकषांची पूर्तता करणे हॉटेलचालकांना बंधनकारक आहे. अन्यथा शहरातील इतर हॉटेलवर कारवाईची शक्यता आहे..हॉटेल सत्कार‘हॉटेल हब’ दुर्लक्षित ‘हॉटेल हब’ म्हणून नगर शहराची ओळख आहे. शहरात १२५ हून अधिक मोठे परमिट बार व अन्य लहान- मोठी हॉटेल आहेत. आज झालेल्या कारवाईमुळे या सर्व हॉटेलमधून मिळणाऱ्या खाद्य पदार्थांच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सगम हे हॉटेल गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. दररोज शेकडो लोक या ठिकाणी जेवण करतात. परंतु या हॉटेलचे किचन अस्वच्छ असल्याचे आज झालेल्या कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे. या हॉटेलप्रमाणेच अन्य हॉटेलची देखील अन्न- औषधकडून तपासणी होणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिक करत आहेत. दरम्यान, या कारवाईमुळे शहर व जिल्ह्यातील हॉटेलचालकांचे धाबे दणाणले आहेत..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.हॉटेल सगमदूध संकलन केंद्रांची तपासणी अन्न- औषध विभागाने आज दिवसभर वेगवेगळ्या ठिकाणी कारवाई केली आहे. त्यात हॉटेलसह काही दूध डेअरींचा देखील समावेश आहे. केडगाव येथील एका मिल्क ॲण्ड मिल्क प्रॉडक्ट फर्मवर देखील कारवाई करण्यात आली आहे. या दूध डेअरींचा परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. पुणे येथील मंचर दूध भेसळीचे धागेदोरे नगरपर्यंत आहेत. त्याचा तपास सध्या अन्न- औषधचे अधिकारी करत आहेत. जिल्ह्यातील दूध संकलन केंद्रांची तपासणी करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.