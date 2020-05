मशिदीतील अजानमुळे कोरोनाची भीती... शिवसेना-भाजप नेत्यांचा आक्षेप

नगर ः शहरात मशिदीतून अजान सांगण्यास जिल्हा प्रशासनाने परवानगी दिली आहे. एकीकडे मंदिरांना कुलूप आहे. आणि दुसरीकडे लाउडस्पीकरला बंदी असतानाही मशिदीतून अजान दिला जात आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान होत आहे शिवसेना-भाजप नेत्यांनी आज जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांना तशा आशयाचे निवेदन पाठविले आहे. हेही वाचा - शिवभोजन योजनेची राष्ट्रवादीच्या आमदारानेच केली पोलखोल त्यात म्हटले आहे, की जिल्हा प्रशासनाने 28 एप्रिलला मशिदीतून अजान सांगण्यासाठी परवानगी दिल्याचे कळले. लॉकडाउनमध्ये हिंदू, ख्रिश्चनांसह अनेक धर्मीयांचे सण आले होते. सर्वांनी संयम पाळून ते घरातच साजरे केले. सर्वोच्च न्यायालयानेही धार्मिक सण-उत्सवावर निर्बंध घातले आहेत. असे असताना मशिदीतून अजान करण्यास परवानगी दिल्याने या निर्णयामुळे न्यायालयाचा अवमान होऊ शकतो. अनेक मशिदीतून शनिवारी अजान देण्यात आले. त्यामुळे शहरात कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याची शक्‍यता आहे. या बाबत गंभीर दखल घ्यावी, अशी विनंती निवेदनात केली आहे. या निवेदनावर शिवसेना उपनेते अनिल राठोड, शहरप्रमुख दिलीप सातपुते, भाजपचे नेते अभय आगरकर, पंडित दीनदयाळ पतसंस्थेचे अध्यक्ष वसंत लोढा यांच्या सह्या आहेत. आतापर्यंत हिंदू धर्मीयांनी संयम पाळला. सरकारच्या आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार नियमांचे पालन केले. परंतु एका धर्माला झुकते माप दिले जाते, हे योग्य नाही. कायद्यापुढे सर्वच सारखे आहेत. मग अजानसाठी वेगळा न्याय का. अगोदरच तबलिगीमुळे कोरोनाचा संसर्ग झाला होता, ही वस्तुस्थिती आहे. -अनिल राठोड, माजी आमदार , शिवसेना,नगर.

Web Title: Fear of corona due to ajaan in the mosque