कोरोनाची नगरमध्ये कालही अन्‌ आजही फिप्टी ! 

नगर ः कोरोनाची संख्या वेगाने वाढत असल्याने नगरमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जिल्हा रुग्णालयातून आज प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार 56 जणांना कोरोनाची बाधा झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे जिल्ह्यातील कोरोनाबाधितांची रुग्णसंख्या 963वर पोचली आहे.

जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या कोरोना टेस्ट लॅबमध्ये 27 जणांचे अहवाल पॉझिटिव आढळून आले. त्याचबरोबर खासगी प्रयोगशाळेत केलेल्या चाचणीत 23 जण बाधित आढळले. जिल्ह्यातील उपचार सुरू असलेल्या रुग्णांची संख्या 303 झाली आहे. हेही वाचा ः चितळे रस्ता ते लक्ष्मी कारंजा परिसर झाला कंटेन्मेंट झोन जिल्हा रुग्णालयातील अहवालानुसार नगर शहरातील 25, नेवासे, संगमनेर येथील प्रत्येकी एका रुग्णाला कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. आज सायंकाळी प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार आणखी सहा जण पाॅझिटिव्ह आढळले आहे. त्यात सर्जेपुरा तीन, पाइपलाइन राेड, विळद (नगर तालुका), पाथर्डी प्रत्येकी एक जण बाधित आढळला आहे. कालही दिवसभर प्राप्त झालेल्या अहवालामध्ये 63 जणांना बाधा झाल्याचे स्पष्ट झाले हाेते. आणखी 66 जण कोरोनामुक्त

जिल्ह्यात रुग्ण वाढीचा वेग कायम असून त्या तुलनेत कोरोनामुक्त होण्याचे प्रमाणही चांगले आहे. कधी नव्हे, ते नगरमध्ये तब्बल 66 जणांनी कोरोनावर विजय मिळवला. ही नगरवासियांसाठी खुशखबर आहे. यात संगमनेरमधील तब्बल 35 जणांचा समावेश आहे. याशिवाय नगर शहर 16, श्रीगोंदे पाच, जामखेड, कर्जत, पारनेर प्रत्येकी दोन, अकोले, बीड, शेवगाव, नगर तालुक्‍यातील प्रत्येकी एक जणाला आज डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. त्यामुळे कोरोनामुक्त झालेल्यांची संख्या 634 झाली आहे.





Web Title: Fifty in the city of Corona yesterday and today