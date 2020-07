गुड न्यूज! सीना धरणात पहिल्यांदाच जुलैमध्ये ५१ टक्के पाणीसाठा

कर्जत ( अहमदनगर ) : सीना लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना गुड न्यूज असून स्थापनेपासून प्रथमच यंदा जुलैमध्ये सीना धरणातील पाणीसाठा निम्म्यापेक्षा जास्त झाला आहे . मागील काही दिवसापासून सीना नदी पाणलोट क्षेत्रात होणाऱ्या दमदार पावसामुळे तालुक्यातील निमगाव गांगर्डा येथील सिना धरण 51 टक्यावर पोहोचले आहे . सिना धरण निर्मीतीपासूनच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जुलैमध्ये पाणलोट क्षेत्रात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक झाल्याने धरण निम्यावर भरले आहे . यामुळे येथील लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या आशा आणखीन पल्लवित झाल्या आहेत . धरण पाणलोट क्षेत्रात नुकत्याच झालेल्या पावसाने पाण्याची आवक चांगली आली आहे . तालुक्यातील कायम दुष्काळी व जिरायती भागाला वरदान ठरलेल्या सिना धरणाची पाणी साठवण क्षमता 2400 द . ल . घ . फू . असुन मृतसाठा 552 द . ल . घ . फू . तर गाळ 185 दलघफू आहे . तर पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी सीना धरण पाणलोट क्षेत्राची परिस्थिती पाहता नुकत्याच सोडण्यात आलेल्या कुकडी आवर्तनातून मागील काही दिवसांपूर्वी कुकडी आवर्तनातून भोसा खिंडीद्वारे अवघे दोन दिवस पाणी सोडण्यात आले होते . यावेळी धरणामध्ये अवघे 38 दलघफू पाण्याची आवक आली होती . आज मितिचा पाणीसाठा 1251 द . ल . घ . फू आहे . यापूर्वी सिना धरणात परतीच्या पावसाच्या पाण्याची आवक आल्याचा इतिहास आहे . सिना धरण निम्यावर भरल्याने सिना लाभक्षेत्रातील शेती सिंचनासह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे . मिरगजगाव येथील सीना प्रकल्पाचे उपविभागीय अधिकारी बाजीराव थोरात म्हणाले , तालुक्यातील मागील पावसाची आकडेवारी तपासली असता परतीच्या पावसानेच धरणात पाणी साठा आला आहे मात्र या वर्षी सुरुवातीला जुलै महिन्यातच धरण निम्मे भरल्याने चांगले संकेत आहेत . संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: For the first time in July 51 percent water was stored in Sina Dam