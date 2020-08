नगरमध्ये कोरोनाचे आज पावणेपाचशे रूग्ण

नगर ः जिल्ह्यात गेले दोन दिवस 500च्या पुढे कोरोनाबाधित सापडत होते. आज 483 पॉझिटिव्ह आढळून आले. जिल्ह्यातील कोरोनाबाधिताची संख्या 10 हजाराच्या उंबरठ्यावर गेली आहे. कोरोनाबाधितांचा आकडा 9723 झाला अाहे. त्यातील 6250 रुग्ण घरी परतले आहेत. सध्या 3367 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. जिल्हा रुग्णालयाच्या अहवालात दुपारी 41 पॉझिटिव्ह आले. त्यात महापालिका हद्दीत 23, संगमनेर एक, राहाता एक, नगर ग्रामीण 10, कॅन्टोन्मेंट एक, नेवासे दोन, शेवगाव एक व कोपरगावातील दोघांचा समावेश होता. हेही वाचा - पारनेरमध्ये पुन्हा मिलिटरी अॉफिसरच्या चकरा सायंकाळच्या अहवालात अँटीजेन चाचणीत 257 बाधीत आढळले. त्यात संगमनेर 33, राहाता 22, पाथर्डी 48, नगर ग्रामीण 13, श्रीरामपूर सहा, कॅन्टोन्मेंट 21, नेवासे 21, श्रीगोंदे 21, पारनेर 11, अकोले चार, राहुरी 10, शेवगाव 9, कोपरगाव चार, जामखेड 10 व कर्जतमधील 24 रुग्णांचा समावेश आहे. खासगी प्रयोगशाळेतील तपासणी अहवालात 185 बाधीत आढळले. त्यात महापालिका हद्दीत 147, संगमनेर 9, पाथर्डी एक, नगर ग्रामीण आठ, श्रीरामपूर तीन, कॅन्टोन्मेंट चार, नेवासे एक, श्रीगोंदे एक, पारनेर दोन, अकोले दोन, राहुरी पाच, शेवगाव व कोपरगावला प्रत्येकी एक रुग्ण आढळला. आणखी 384 कोरोनामुक्त

जिल्ह्यात आज 384 जणांनी कोरोनावर मात केली. रुग्ण बरे होण्याची टक्केवारी 67.34 आहे. त्यात महापालिका हद्दीत 172, संगमनेर 23, राहाता तीन, पाथर्डी 27, नगर ग्रामीण 16, श्रीरामपूर 18, कॅन्टोन्मेंट 13, नेवासे 21, श्रीगोंदे 18, पारनेर 10, अकोले चार, शेवगाव 14, कोपरगाव 39, जामखेड पाच, लष्करी रुग्णालयातील एकाचा समावेश आहे. मृत्यूचा आकडा वाढतोय

कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूचा आकडा वाढताना दिसत आहे. मागील गुरुवारपासून आजपर्यंत 12 जणांचा मृत्यू झाला. त्यात गुरुवारपासून जिल्ह्यातील मृत्यूचा आकडा वाढत आहे. गुरुवारपर्यंत (ता. सहा) 94 मृत्यू झाले होते. त्यात शुक्रवारी 2, शनिवारी 4 व आज 6 रुग्णांचा मृत्यू झाला.

