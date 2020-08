पारनेरमधील या गावांत पुन्हा मिलिटरीकडून पाहणी, धास्तावलेल्या गावकऱ्यांना लंके म्हणाले...

टाकळी ढोकेश्वर ः पारनेर तालुक्यातील वडगाव सावताळ, पळशी, गाजदीपूरमध्ये आज (ता.०९)रोजी सैन्य दलाच्या वाहनातून अधिका-यांनी गावाची पाहणी केली याबाबत कोणालाही माहिती न देता या गावांना त्यांनी भेटी दिल्याने गावातील नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. यामुळे के.के.रेंज जमीन अधिग्रहण चर्चेचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. ही माहिती आमदार नीलेश लंके यांना मिळाल्यानंतर याबाबत उद्या(ता.१०) पारनेर येथे ग्रामस्थासमवेत बैठक घेणार असल्याचे वनकुटेचे सरपंच राहुल झावरे यांनी सांगितले. या बाबत माहिती अशी की, आज (ता.०९) वडगाव सावताळ,पळशी,गाजदीपूर या गावांमध्ये सैन्य दलाच्या वाहनातून लष्कराचे अधिकारी गावामध्ये कोणतीही पूर्वसुचना न देता गावाची पाहणी करीत आहेत. या बाबत नागरिकांनी त्यांना विचारल्यानंतर त्यांच्याकडुन कुठलेही उत्तर न मिळाल्याने ग्रामस्थामध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हेही वाचा - वडाळा बहिरोबा येथे पडला दरोडा के.के.रेंजबाबत अनेक आंदोलने, वरिष्ठ नेत्यांना निवदेने नेहमी सुरू असतात. विषय मागे पडलाय असे नागरिकांना वाटते. मात्र, त्याउलट चित्र आज पहावयास मिळाले. सैन्य दलाच्या गाड्या गावात येतात. अधिकारी पाहणी करताना दिसतात. त्यांना काही विचारल्यानंतर काहीच उत्तर मिळत नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होत आहे. काय आहे के.के.रेंज चा विषय के.के.रेंज आर - २ सुरक्षा क्षेत्रामध्ये पारनेर तालुक्यातील ५ राहुरी १२ गावांचा तर नगर तालुक्यातील ६ गावांचा सहभाग आहे. पारनेर तालुक्यातील वनकुटे,पळशी, वडगाव सावताळ, गाजदीपूर, ढवळपूरी गावांचा समावेश आहे. जमीन अधिग्रहण होणार की नाही याबाबत ठोस प्रत्युत्तर नागरीकांना भेटत नाही. राजकीय नेते जमीन अधिग्रहण होणार नसल्याचे सांगतात.मात्र, काही दिवसांपूर्वीच सैन्य दलाने २३ गावांतील मालमत्तेची मुल्यांकन घेतले. त्यानंतर संबंधित क्षेत्रामध्ये असलेले उच्च प्रतिच्या मालमत्तेचा तपशील महसूल विभागाकडून घेतला असल्याचे समजते. या नंतर सैन्य दलाचे वाहने संबंधित गावामध्ये पाहणी करीत आहेत. एक इंचही जागा जाऊ देणार नाही ः लंके याबाबत पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेऊन जमीन अधिग्रहण न करणेबाबत या गावांच्या ग्रामसभेचे ठराव

या अगोदरच दिले आहेत. कोरोना आजाराच्या पार्श्वभूमीवर पुढील केंद्रीय पातळीवरील भेटी होऊ शकल्या नाहीत. लवकरच पवार यांची भेट घेऊन याबाबत निश्चित मार्ग काढणार आहोत. संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: Military inspection of this village in Parner again