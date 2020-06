माळीवाडा बनला कोरोनाबाधितांचे माहेरघर, कुटुंबातील पाच बाधित

नगर ः कोरोना महामारीने चोहोबाजूने फेर धरला आहे. दररोज किमान दहा ते पंधराजण रूग्ण सापडत आहेत. कोरोनामुक्तीच्या वाटेवर असलेला नगर पुन्हा धोक्याची पातळी अोलांडतो आहे. सकाळी सहा अहवाल आले होते. तर संध्याकाळी तब्बल १२जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आहे. जिल्ह्यात कोरोनाधितांची संख्या १९५ झाली आहे. दोनशेचा आकडा गाठण्यासाठी केवळ पाचच कमी आहेत. एकंदरीत बाधितांचा वेग पाहता, तोही रातोरात गाठला जाऊ शकतो, अशी आरोग्य यंत्रणेला भीती आहे. अहमदनगर येथील कोविड-१९ टेस्ट लॅबच्या अहवालात १२ व्यक्तींचे अहवाल पॉजिटिव्ह आढळून आले. आज सकाळी आलेल्या अहवालात ०६ व्यक्तींचे अहवाल पॉजिटीव आले होते, तर ६१ जणांचे अहवाल निगेटीव आले. आज दिवसभरात १८ व्यक्ती कोरोना बाधित आढळून आल्या आहेत. जिल्ह्यातील ९० रुग्ण आतापर्यंत बरे होऊन घरी परतले आहेत. हेही वाचा - कुकडीच्या पाण्यात असं शिजतंय राजकारण, पुणेकरांपुढे नगरचे लोटांगण जिल्हयातील अॅक्टीव केसेस ९५ (०२ संगमनेर येथील खासगी रुग्णालयात), राहाता येथील २९ वर्षीय युवकाला कोरोनाची बाधा आहे. काल बाधित आलेल्या रुग्णाच्या संपर्कातील नगर शहरात आणखी सात रुग्णांची भर पडली आहे. माळीवाडा येथील एकाच कुटुंबातील पाच जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. यापूर्वी बाधित आढळलेल्या रुग्णाचे कुटुंब कोरोना बाधित आहेत. यात ०४ महिला आणि एका पुरुषाचा समावेश आहे. याशिवाय, मार्केट यार्ड येथील ३७ वर्षीय महिला कोरोना बाधित आहे. लालानगर, नेप्तीनाका केडगाव येथील ५५ वर्षीय पुरुषाला कोरोनाची लागण आहे. यापूर्वी बाधित आलेल्या रुग्णाचे वडीलांचा त्यात समावेश आहे. शेवगाव तालुक्यातील शहर टाकळी येथील ६० वर्षीय व्यक्तीला कोरोनाची लागण झाली. बाधिताची पत्नीचाही अहवाल काल आला होता. तसेच, भांडूप (मुंबई) येथून शेवगाव येथे आलेल्या ५५ वर्षीय पुरुष आणि ५० वर्षीय महिलेला कोरोनाची लागण आहे. कळंबोली सेक्टर -०४ (मुंबई) येथून पाथर्डी येथे आलेला ४८ वर्षीय व्यक्तीला कोरोनाची लागण निघाली. जिल्ह्यातील एकूण रुग्णसंख्या १९५ झाली आहे.

