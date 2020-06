कोरोना पाठ सोडेना... आणखी पाच रुग्ण वाढले 

नगर : जिल्ह्यात आज सकाळी आलेल्या अहवालानुसार कोरोनाबाधित पाच रुग्णांची भर पडली. आता रुग्णसंख्या 266 वर जाऊन पोचली आहे. तर, आतापर्यंत 119 जण कोरोनामुक्त झाले. जिल्ह्यात गेल्या काही तासांत एकही रुग्ण आढळून आला नव्हता. काल सायंकाळी तीन जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले. त्यानंतर आज सकाळी पुन्हा पाच जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्यात संगमनेर तालुक्‍यातील निमोण येथील एकाच कुटुंबातील तिघेजण आहेत. ते यापूर्वी बाधित रुग्णाच्या संपर्कात आलेले होते. एक रुग्ण अकोले तालुक्‍यातील समरेशपूर येथील आहेत तर, संगमनेर तालुक्‍यातील गुंजाळवाडी येथील एकजण आहे. हेही वाचा ः कमी दरात मिळणार व्याज...कठोर वसुलीही नाही जिल्ह्यात कोरोना बाधितांची संख्या 266 झाली आहे. त्यामुळे जिल्हावासियांची चिंता वाढली आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात 15 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यात संगमनेर सहा, निमोण दोन, निघोज, कोपरगाव, जामखेड, श्रीरामपूर, नगर, राशीन, निंबळक प्रत्येकी एकाचा समावेश आहे. कोरोनामुक्त झालेल्यांची संख्याही मोठी आहे. त्यात आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा मोलाचा वाटा आहे. नुकतीच 85 व 70 वर्षांच्या आजीबाईसह 13 महिन्यांच्या चिमुकलीने कोरोनावर मात मिळवली. योग्य काळजी घेतल्यास आपणही कोरोनावर मात मिळवू शकतो. हे त्यांनी इतरांना दाखवून दिले. अवश्‍य वाचा ः शेवगावमध्ये बिबट्याची दहशत नागरिकांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ठेवून प्रशासनाने सांगितलेल्या खबरदारीच्या उपाययोजनेची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, प्रत्येक व्यक्तीने मास्क वापरणे बंधनकारक आहे. कोरोनाच्या लढ्यात नागरिकांचा सहयोगही महत्त्वाचा असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.



