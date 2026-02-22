अहिल्यानगर

नोकरीचं आमिष दाखवून माजी महापौराचा तरुणीवर अत्याचार, व्हिडीओ कॉलवर कपडे काढायला लावायचा; गुन्हा दाखल होताच फरार

Abhishek Kalamkar : शाळेत नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवत कळमकर याने तरुणीला नगर शहरासह पुणे जिल्ह्यातील शिरूर येथील एका लॉजवर नेऊन अत्याचार केला. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तो फरार झाला आहे.
Former Mayor Accused of Exploiting Woman Under Pretext of Job Offer

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगरचे माजी महापौर तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) शहर जिल्हाध्यक्ष अभिषेक कळमकर याच्याविरोधात एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात अत्याचाराचा गुन्हा दाखल झाला आहे. शाळेत नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवत कळमकर याने तरुणीला नगर शहरासह पुणे जिल्ह्यातील शिरूर येथील एका लॉजवर नेऊन अत्याचार केला. गुन्हा दाखल होताच कळमकर फरार झाला आहे.

maharashtra
NCP
Video Call
Ahilyanagar Municipal Corporation

