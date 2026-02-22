नोकरीचं आमिष दाखवून माजी महापौराचा तरुणीवर अत्याचार, व्हिडीओ कॉलवर कपडे काढायला लावायचा; गुन्हा दाखल होताच फरार

अहिल्यानगरचे माजी महापौर तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) शहर जिल्हाध्यक्ष अभिषेक कळमकर याच्याविरोधात एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात अत्याचाराचा गुन्हा दाखल झाला आहे. शाळेत नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवत कळमकर याने तरुणीला नगर शहरासह पुणे जिल्ह्यातील शिरूर येथील एका लॉजवर नेऊन अत्याचार केला. गुन्हा दाखल होताच कळमकर फरार झाला आहे..मोबाईलवर व्हिडिओ कॉल करून वेळोवेळी कपडे काढण्यास भाग पाडून तासनतास त्रास देत असल्याचा आरोप पीडित तरुणीने केला आहे. या सततच्या मानसिक व शारीरिक छळाला कंटाळून अखेर तरुणीने पोलिसांकडे धाव घेतली. अत्याचार करतानाचे व्हिडिओ काढून ते व्हायरल करण्याची धमकी देत ब्लॅकमेलिंग केल्याचाही आरोपही पीडित तरुणीने फिर्यादीत केला आहे..Solapur : मारायचं होतं सासूला, पण पतीचा मृत्यू; प्रेमप्रकरणातून विषप्रयोग, पत्नी अन् प्रियकराला अटक.पीडितेने या संदर्भातील काही व्हिडिओ पुरावेही पोलिसांकडे जमा केले आहेत. फिर्यादी तरुणीने दिलेल्या तक्रारीनुसार, शाळेत नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवत कळमकर याने तिच्याशी वारंवार संपर्क साधला. त्यानंतर अहिल्यानगर शहरात तसेच पुणे जिल्ह्यातील शिरूर येथे एका लॉजवर बोलावून तिच्यावर अत्याचार करण्यात आला आहे. अत्याचार करताना व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले आहे. हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देत ब्लॅकमेल करून वारंवार अत्याचार केल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. एमआयडीसी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे. दरम्यान, अत्याचाराचा गुन्हा दाखल होताच कळमकर हा फरार झाला आहे..तू नोकरीचे टेन्शन घेऊ नको...'तू नोकरीचे टेन्शन घेऊ नको, मी आहे ना. मी तुला खर्च पुरवेल... कुणाला काही सांगू नको नाहीत तर नोकरी मिळणार नाही,' अशी धमकी देत कळमकर यांनी तरुणीवर अत्याचार केला. 'तू आपल्यातील संबंधांबाबत कोणाला काहीही सांगितले, तर मी तुला व तुझ्या मुलाला मारुन टाकीन व तुझा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करेल,' अशी धमकी कळमकर यांनी दिल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.