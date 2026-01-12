Prajakt Tanpure:सत्ताधाऱ्यांचे हिंदुत्व बेगडी: माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे; पोलिस निरीक्षक पुजारी यांच्यावर कारवाई करा !

पाथर्डी : हिंदुत्वाच्या नावावर मते घेऊन सत्ता मिळवणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या काळातच तिसगाव येथील कत्तलखान्यांच्या मुद्यावरून आदिनाथ महाराज शास्त्री व संतमहंतांना रस्त्यावर बसून आंदोलन करावे लागते आहे. याचा अर्थ सत्ताधाऱ्यांचे हिंदुत्व बेगडी असून कत्तलखान्यावर कारवाई न करणाऱ्या पोलिस निरीक्षकांना या प्रकरणी निलंबित करावे, अन्यथा आंदोलन करू, असा इशारा माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिला. .माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.तिसगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी राहुरीचे नगराध्यक्ष भाऊसाहेब मोरे, नगरसेवक प्रशांत डवळे, नंदकुमार तनपुरे, सेवा सोसायटीचे चेअरमन बाळासाहेब लवांडे, इलियास शेख, सुनील लवांडे, संजय लवांडे, सुनील पुंड, नितीन लवांडे हे उपस्थित होते..तनपुरे म्हणाले, गोहत्या बंदी कायदा लागू करूनही तिसगाव येथे गोहत्या होत असल्याने आमच्यासारख्या हिंदू बांधवांच्या भावना दुखवल्या गेल्या आहेत. हा पक्षीय राजकारणाचा विषय नसून भावनेचा विषय आहे. तिसगाव येथील कत्तलखानाने बंद करायला हवे. तिसगाव पासून पाथर्डी पोलिस स्टेशन जवळ असतानाही अहिल्यानगर येथून गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलिस येऊन तिसगाव येथील कत्तलखान्यांवर कारवाई करतात. तर पाथर्डी पोलिस डोळे बंद करून बसत आहेत..तिसगाव शहरात सर्रासपणे अवैध धंदे चालू असून अनेक हिंदू तरुण देशोधडीला लागले आहेत. या घटनेला पोलिस निरीक्षक विलास पुजारी हे जबाबदार असल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई व्हायला हवी. गोहत्या बंदी कायदा असतानाही आपला देश बिफ विक्री निर्यातीत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. गोहत्या बंदी कायदा करताना शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाचा शासनाने विचार केला नाही. गायीवर आमचे प्रेम आहे. मात्र आज जी भाकड जनावरे आहेत, त्यांचे पालन पोषण करण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना अनुदान द्यायला हवे. शासनाची जशी लाडकी बहीण आहे, तसा लाडका शेतकरी का नाही? , असा सवाल तनपुरेंनी केला..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.गोशाळांना अनुदान द्यायला हवे. मोकाट कुत्रे नुकतेच जन्मलेल्या वासराला व मेलेल्या भाकड जनावरांना खाऊन टाकत असल्याचे दृश्य आपण स्वतः पहिले आहे. या कुत्र्यांना मासाची चटक लागली तर लहान बालकांवर सुद्धा ते हल्ले करू शकतात. गुन्हेगाराला पाठीशी घालणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अन्यथा आंदोलन करू असा इशारा त्यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.