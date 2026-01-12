अहिल्यानगर

Prajakt Tanpure:सत्ताधाऱ्यांचे हिंदुत्व बेगडी: माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे; पोलिस निरीक्षक पुजारी यांच्यावर कारवाई करा !

सकाळ वृत्तसेवा
पाथर्डी : हिंदुत्वाच्या नावावर मते घेऊन सत्ता मिळवणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या काळातच तिसगाव येथील कत्तलखान्यांच्या मुद्यावरून आदिनाथ महाराज शास्त्री व संतमहंतांना   रस्त्यावर बसून आंदोलन करावे लागते आहे.  याचा अर्थ सत्ताधाऱ्यांचे हिंदुत्व बेगडी असून कत्तलखान्यावर कारवाई न करणाऱ्या पोलिस निरीक्षकांना या प्रकरणी निलंबित करावे, अन्यथा आंदोलन करू, असा इशारा माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिला.

