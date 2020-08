अपहरण करून खून; पुरावा नष्ट केल्याबद्दल चौघांना आजन्म कारावास

नगर : शेतीच्या वादातून अशोक रभाजी शेंडे यांना मारहाण करून ठार करीत मृतदेह पेटवून देऊन पुरावा नष्ट केल्याबद्दल आडगाव ( ता . पाथर्डी ) येथील चौघांना जिल्हा न्यायाधीश आर . एम . कुलकर्णी यांनी भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांन्वये दोषी धरत आजन्म कारावास व 32 हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास सहा महिने सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली . चंद्रकांत अनंत बर्फे ( वय 44), अमोल चंद्रकांत बर्फे ( वय 20), सुरेश आंदा बर्फे ( वय 57), शिवाजी आनंदा बर्फे ( वय 45, सर्व रा . आडगाव , ता . पाथर्डी ) अशी शिक्षा सुनावलेल्या आरोपींची नावे आहेत . याबाबत राजू रभाजी शेंडे यांनी फिर्याद दिली होती . तीत म्हटले होते , की 11 ऑक्‍टोबर 2018 रोजी सायंकाळी साडेसहा वाजता भाऊ अशोक रभाजी शेंडे यांनी मला त्यांच्या मोबाईलवरून फोन केला होता . त्या वेळी अशोक व अन्य व्यक्तींमध्ये वाद सुरू असल्याचे ऐकले होते . भावाशी बोलण्याचा प्रयत्न केला ; परंतु बोलता आले नाही . त्यानंतर फिर्यादीने शेतात जाऊन चौकशी केली असता अशोक व कोणीही आढळले नाही . शेतात शोध घेतला असता तेथे माणिक लोंढे यांनी , " तुमच्या भावास वरील चौघांनी मारहाण करून दुचाकीवर बसवून नेले ,' असे सांगितले . त्यानंतर फिर्यादीने शोध घेतला . मात्र कोणी सापडले नाही . नंतर फिर्याद दिली . दुसऱ्या दिवशी सकाळी अशोक शेंडे यांचा मृतदेह अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत धारवाडी गावाच्या शिवारात , करंजी ते चिचोंडी रस्त्यालगत सापडला . पोलिसांनी तपास करून आरोपींना अटक केली . या प्रकरणाचा तपास स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस उपनिरीक्षक गणेश इंगळे यांनी केला व आरोपींविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले . खटल्याची सुनावणी न्यायाधीश आर . एम . कुलकर्णी यांच्यासमोर झाली . एकूण 12 साक्षीदार तपासण्यात आले . साक्षी - पुरावे , कागदोपत्री पुरावे व सरकारी वकील केदार गोविंद केसकर यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने वरील चौघांना आजन्म कारावास व 32 हजाराचा दंड व दंड न भरल्यास सहा महिने सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली . सुनावणीदरम्यान सरकारी वकील केसकर यांना ऍड . राहुल पवार , ऍड . आनंद व्यवहारे यांनी साह्य केले . संपादन : अशोक मुरुमकर

