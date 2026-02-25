Ahilyanagar Accident: भीषण अपघातात चौघे जागीच ठार; एकजण गंभीर जखमी, अहिल्यानगर-दौंड महामार्गावर घटना, गावाहून परतताना काळाचा घाला!

श्रीगोंदे : मालवाहू ट्रकने चारचाकी वाहनाला समोरासमोर जोराची धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात चौघे जागीच ठार झाले, तर एकजण गंभीर जखमी झाला आहे. ही घटना मंगळवारी पहाटे तीनच्या सुमारास अहिल्यानगर-दौंड महामार्गावर कोळगाव शिवारात घडली. .Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...अपघातात चारचाकी चालक नितीन अनिल कोकाटे (वय २२, रा. काष्टी, ता. श्रीगोंदे), गजानन जनार्दन पायघन (वय ४६), द्रौपदा गजानन पायघन (वय ३६), वैभव गजानन पायघन (वय १९, तिघे रा. मळसूर, ता. पातूर, जि. अकोला) या चौघांचा जागीच मृत्यू झाला. करण गजानन पायघन (वय १३) हा गंभीर जखमी झाला आहे. त्यांच्यावर अहिल्यानगर येथील जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या अपघाताबाबत संतोष नारायण जाधव (रा. चिंभळे, ता. श्रीगोंदे) यांच्या फिर्यादीवरून बेलवंडी पोलिस ठाण्यात अज्ञात ट्रक चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.. मिळालेल्या माहितीनुसार, पायघन कुटुंबीय तालुक्यातील चिंभळे येथे कामानिमित्त रहात होते. ते नितीन कोकाटे यांच्या वाहनाने अकोला जिल्ह्यात गावाकडे गेले होते. ते गावाहून परतत असताना हा अपघात झाला. अहिल्यानगर-दौंड महामार्गाने ते नगरहून येत होते, तर ट्रक नगरच्या दिशेने जात होता. मंगळवारी पहाटे तीनच्या सुमारास कोळगाव शिवारातील माउली मंदिर परिसरात ट्रक व व्हॅनची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. .Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...या अपघातात चारचाकी वाहन पुढील बाजूने पूर्णपणे चक्काचूर झाले. या अपघातात वाहनचालकासह वाहनातील अन्य तिघे गंभीर जखमी होऊन जागीच ठार झाले, तर एकजण गंभीर जखमी झाला आहे. दरम्यान, अपघातानंतर ट्रकचालक पळून गेला. उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रवीणकुमार लोखंडे यांनी अपघातस्थळी भेट दिली. बेलवंडी पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक नंदकुमार सोनवलकर पुढील तपास करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.