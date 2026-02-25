अहिल्यानगर

Ahilyanagar Accident: भीषण अपघातात चौघे जागीच ठार; एकजण गंभीर जखमी, अहिल्यानगर-दौंड महामार्गावर घटना, गावाहून परतताना काळाचा घाला!

Police investigation into Deadly Daund Road mishap: अहिल्यानगर-दौंड महामार्गावर भीषण अपघात; चौघांचा जागीच मृत्यू
Wrecked vehicle at the accident site on the Ahilyanagar-Daund highway after the fatal crash.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

श्रीगोंदे : मालवाहू ट्रकने चारचाकी वाहनाला समोरासमोर जोराची धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात चौघे जागीच ठार झाले, तर एकजण गंभीर जखमी झाला आहे. ही घटना मंगळवारी पहाटे तीनच्या सुमारास अहिल्यानगर-दौंड महामार्गावर कोळगाव शिवारात घडली.

