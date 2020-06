Video : बिलासाठी बनेलगिरी ः रस्त्यावर सकाळी फलक लावले, संध्याकाळी काढायला आले पण...

टाकळी ढोकेश्वर : कान्हूर पठार (ता. पारनेर) येथील गारगुंडी फाट्याजवळ डावे वळण दाखविणारा दिशादर्शक फलक सकाळी लावण्यात आला. त्याचे छायाचित्र काढून, संध्याकाळी तो काढून नेण्यासाठी पुन्हा तेच कामगार आले. मात्र, नागरिकांनी हा फलक काढण्यासाठी विरोध केल्याने कामगारांनी तेथून पळ काढला. हेही वाचा - शिर्डीत भिकाऱ्याकडील घबाडासाठी खून कान्हूर पठार ते पिंपळगाव रोठा रस्त्याचे काम जिल्हा परिषदेअंतर्गत काम पूर्ण होऊन दीड वर्ष झाले. आज सकाळी मात्र येथे वेगळाच प्रकार घडला. सकाळी दहाच्या सुमारास येथील नवलेवाडी व गारगुंडी फाट्यावरील अपघाती वळणावर डाव्या बाजूचे वळण दाखविणारा दिशादर्शक फलक लावला. या वेळी येथे नागरिक उपस्थित होते. हा फलक लावून ठेकेदाराच्या मजुरांनी याचे छायाचित्रदेखील घातले. तसेच, येथे एक गतिरोधक बसविण्याचीही विनंती केली. त्यानंतर मात्र, सायंकाळी जो प्रकार घडला तो आश्‍चर्यकारक होता. सकाळीच फलक लावून गेलेले पुन्हा सायंकाळी आले. त्यांनी तो फलक काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ग्रामपंचायत सदस्य अर्जुन नवले, बाबू नवले, विक्रम नवले, गणेश नवले, दत्तात्रेय ठुबे, इंद्रभान नवले, पप्पू नवले, अमोल शिंदे यांनी त्यास विरोध केला. त्यानंतर मजुरांची बोलती बंद झाली. आम्ही फलक काढणार नाही, असे म्हणून त्यांनी तेथून पळ काढला. आम्ही सकाळी हा फलक लावताना येथेच होतो. त्यांनी फलक लावून त्याची छायाचित्रे काढली. संध्याकाळी मात्र तोच फलक काढण्यासाठी त्याच व्यक्ती परत आल्या. आम्ही त्यास विरोध केला असता त्यांनी तेथून पळ काढला.

- अर्जुन नवले, ग्रामपंचायत सदस्य

Web Title: Fraud from the contractor to remove the bill