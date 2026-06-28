Success Story: दिवसा मोलमजुरी, पहाटे घाटरस्त्यावर धावण्याचा सराव; विकास काळेची प्रेरणादायी पोलिस भरारी, घर नाही, क्लास नाही... पण जिद्द होती..

-राजू नरवडेसंगमनेर: घरची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची... रोज मोलमजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा... रात्री अभ्यास करायचा... आणि पहाटे उठून डोंगरदऱ्यांतील घाटरस्त्यावर तीन ते चार किलोमीटर धावायचे... राहण्यासाठी म्हणावे तसे घर नाही; मात्र या सर्व अडचणींवर मात करत तालुक्याच्या सतेचीवाडीचा विकास सीताराम काळे या जिद्दी युवकाने पोलिस भरतीत यश मिळविले. आपल्या स्वप्नाला गवसणी घातली..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.त्याच्या यशाची बातमी समजताच कुटुंबीयांसह संपूर्ण वाडी आनंदाने भारावून गेली. शेंडेवाडी गावाअंतर्गत असलेल्या सतेचीवाडी येथे सीताराम काळे कुटुंबासमवेत राहतात. त्यांना रवींद्र आणि विकास, अशी दोन मुले. कुटुंबाकडे थोडीफार शेती, तरी ती पूर्णपणे पावसावर अवलंबून. पाऊस झाला, तर खरिपाचे पीक, अन्यथा मजुरी करून संसार चालवायचा. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत विकासने बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. .त्यानंतर अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतले. त्याच्या मनात एकच ध्यास होता पोलिस बनण्याचा. आर्थिक अडचणींमुळे अनेक तरुण स्वप्ने अर्धवट सोडून देतात. मात्र, विकासने परिस्थितीपुढे हार मानली नाही. दिवसा मोलमजुरी, कधी-कधी रात्रीही मूरघासासाठी जावे लागायचे. घरी परतल्यानंतर रात्री अभ्यास सुरू असायचा. पहाट होताच सतेचीवाडी ते डोळासणे घाटरस्त्यावर धावण्याचा सराव सुरू करायचा. अशा मेहनतीतून त्याने पोलिस भरतीची तयारी केली..विशेष म्हणजे त्याने कोणत्याही अकॅडमी किंवा क्लासचा आधार घेतला नाही. अभ्यासात अडचण आली, तर मित्रांची मदत घेत तयारी सुरू ठेवली. अनेकदा अभ्यासासाठी झोप येऊ नये म्हणून तो रात्रीचे जेवणही टाळत होता. नुकताच पोलिस भरतीचा निकाल जाहीर झाला, विकासला घवघवीत यश मिळाले. अखेर त्याचे पोलिस होण्याचे स्वप्न साकार झाले. गुलाल का उधळला जातोय, अशी विचारणा आईने केली असता, ‘तुमचा मुलगा पोलिस झाला,’असे ग्रामस्थांनी सांगितले. हे ऐकताच आई-वडिलांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू तरळले. अनेक वर्षांच्या कष्टांचे अन् संघर्षाचे चीज झाल्याची भावना सर्वांच्या मनात दाटून आली..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...मनाशी एकच निर्धार केला की, कोणत्याही परिस्थितीत पोलिस व्हायचे. त्यासाठी खूप संघर्ष केला. पहाटे उठून तीन ते चार किलोमीटर धावायचो, दिवसभर मोलमजुरी केली. कोणतीही अकॅडमी किंवा क्लास लावला नव्हता; पण जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरावर पोलिस होण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले.- विकास काळे, नवनिर्वाचित पोलिस. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.