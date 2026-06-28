अहिल्यानगर

Success Story: दिवसा मोलमजुरी, पहाटे घाटरस्त्यावर धावण्याचा सराव; विकास काळेची प्रेरणादायी पोलिस भरारी, घर नाही, क्लास नाही... पण जिद्द होती..

Inspirational success story of Vikas Kale from Ahmednagar: तंबूच्या सावलीतून खाकीपर्यंतचा प्रवास; हलाखीच्या परिस्थितीत दिवसा मजुरी, रात्री अभ्यास आणि पहाटे घाटरस्त्यावर धावून विकास काळेचा पोलिस भरतीत विजय
Worked by Day, Trained at Dawn: Sangamner Youth Achieves His Police Dream

Worked by Day, Trained at Dawn: Sangamner Youth Achieves His Police Dream

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-राजू नरवडे

संगमनेर: घरची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची... रोज मोलमजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा... रात्री अभ्यास करायचा... आणि पहाटे उठून डोंगरदऱ्यांतील घाटरस्त्यावर तीन ते चार किलोमीटर धावायचे... राहण्यासाठी म्हणावे तसे घर नाही; मात्र या सर्व अडचणींवर मात करत तालुक्याच्या सतेचीवाडीचा विकास सीताराम काळे या जिद्दी युवकाने पोलिस भरतीत यश मिळविले. आपल्या स्वप्नाला गवसणी घातली.

Loading content, please wait...
police
sangamner
district
Success story
Ahilyanagar
emotional struggles at work
Maharashtra Police recruitment 2026

Related Stories

From Legacy to Leadership: Utkarsha Jadhav Shines as Police Academy’s Star Cadet
Utkarsha Jadhav Emerges Best Trainee Officer, Receives Coveted Revolver Trophy
Hard Work Pays Off as Kival Youth Clear Police Recruitment Exams
Khaki Triumph Amid Heartbreak: Three Determined Youth from Satara Shine