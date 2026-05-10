SSC Success Story: चार दिवस मृत्यूशी झुंज, तरीही हार नाही; तनुजा बनसोडेने दहावीत मिळवले ९७.४० टक्के, जिद्द, चिकाटी आणि आत्मविश्वासाचा विजय!

राहुरी : गरीब शेतकरी कुटुंबातील दहावीची मुलगी शेतात काम करताना सर्पदंश झाला. चार दिवस मृत्यूशी झुंज दिली. प्राण वाचले, परंतु संघर्ष संपला नाही. खासगी क्लास नाही, आजारपण, अशक्तपणा, आर्थिक परिस्थितीने शिक्षणात वारंवार अडथळे आले, तरी तिने जिद्दीने अभ्यास केला. दहावीच्या परीक्षेत ९७.४० टक्के गुणांसह शाळेत द्वितीय क्रमांक मिळविला. .Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .तनुजा बापू बनसोडे (रा. डिग्रस) असे यश मिळविलेल्या मुलीचे नाव आहे. तिने विज्ञान विषयात १०० गुण मिळविले. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात सावित्रीबाई फुले माध्यमिक विद्यालयाच्या गुणवंत विद्यार्थिनीने जिद्द, चिकाटी व परिश्रमाने आदर्श वास्तूपाठ निर्माण केला. .तनुजाला विज्ञान विषयाच्या शिक्षिका सुरेखा आढाव, शिक्षक हलीम शेख, वर्गशिक्षक रवींद्र हरिश्चंद्रे, मुख्याध्यापक अरुण तुपविहिरे यांचे मार्गदर्शन लाभले. त्यांनी तिला अभ्यासाबरोबर मानसिक आधार घेऊन आत्मविश्वास वाढविला. तिनेही हार मानली नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) विषयात अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेण्याचा मनोदय तनुजाने व्यक्त केला..महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास खर्चे, शिक्षण मंडळाचे सभापती डॉ. प्रमोद रसाळ, सचिव डॉ. महानंद माने, खजिनदार महेश घाडगे, मुख्याध्यापक अरुण तुपविहिरे, उपमुख्याध्यापक बाळासाहेब डोंगरे, पर्यवेक्षक मनोज बावा यांनी तनुजाचे कौतुक करून अभिनंदन केले..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .सावित्रीबाई फुले विद्यालयाचा निकाल२६८ पैकी २५१ (९३.६३ टक्के) विद्यार्थी उत्तीर्ण. विशेष श्रेणीत १०० विद्यार्थी उत्तीर्ण. कार्तिकी अविनाश सोनवणे (९८.४०, प्रथम), चैतन्य प्रशांत अहिरे (९७.४०, द्वितीय), ज्ञानदा विशाल भांडवे (९७.२०, तृतीय), वाल्मिक गणेश कुलकर्णी (९७, चतुर्थ), सुरेश बाबासाहेब हराळे (९७, चतुर्थ). .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.