inspirational Story: भंगाराच्या हातगाडीपासून सुवर्णपदकापर्यंत झेप; कष्टकरी पित्याच्या दीपक बेनकरची जिद्द, संगमनेरच्या मातीतून उगवलेला मल्लखांबपटू!

-राजू नरवडेसंगमनेर: सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या संगमनेरच्या मातीला संघर्षाचा वेगळाच गंध आहे. याच मातीतून उगवलेला भंगाराच्या हातगाडीपासून सुवर्णपदकापर्यंत प्रवास थक्क करणारा आहे. ही कथा केवळ एका क्रीडा यशाची नाही, तर पोटाची खळगी भरण्यासाठी पायपीट करत संगमनेरात आलेल्या एका कष्टकरी पित्याच्या पोटी जन्मलेल्या दीपक बेनकर या मल्लखांबपटूची प्रेरणादायी गाथा आहे..२० वर्षांपूर्वी उपजीविकेसाठी हातात एक जुनी हातगाडी आणि मनात मुलांच्या उज्ज्वल भविष्याची आस घेऊन बेनकर कुटुंब संगमनेरला आले. दिवसभर उन्हातान्हात भंगार गोळा करून संसाराचा गाडा हाकणे, हा त्यांचा दिनक्रम. याच संघर्षमय वातावरणात दीपकचा जन्म झाला. ज्या वयात मुले मैदानात खेळतात, त्या वयात दीपक वडिलांच्या हातगाडीला खांदा देत होता. मालदाड रोडवरील एका चिंचोळ्या गाळ्यातून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास आज छत्तीसगडच्या राष्ट्रीय मैदानावर सुवर्णपदकापर्यंत पोहोचला..दीपकची शरीरयष्टी एखाद्या लवचिक वेलीसारखी, पण जिद्द मात्र सह्याद्रीच्या कड्यासारखी अभेद्य, संगमनेरचे प्रशिक्षक ओंकार केसेकर यांच्याकडे त्याने मल्लखांबाचे बाळकडू घेतले. मेहेर शाळा आणि सह्याद्री विद्यालयात त्याचे शिक्षण झाले. मात्र, त्याच्या क्रीडा प्रतिभेला खरी धार मिळाली ती संगमनेर महाविद्यालयात. प्रा. शुभम शर्मा याचे त्या मार्गदर्शन मिळाले. छत्तीसगड येथे आयोजित 'जनजातीय खेलो इंडिया गेम्स' स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकाविले..दीपक बेनकरच्या रूपाने कष्टाचा खरा विजय झाला. अत्यंत सामान्य परिस्थितीतून येऊन, वडिलांना मदत करत त्याने क्रीडा क्षेत्रात घेतलेली झेप प्रेरणादायी आहे. ग्रामीण आणि सामान्य घरातील विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा आमचा उद्देश आहे. दीपकचे यश त्याच्या अथक परिश्रमाचे आणि महाविद्यालयाच्या गुणवत्तापूर्ण संस्कारांचे प्रतीक आहे. आम्हाला त्याचा अभिमान आहे.-डॉ. संजय मालपाणी, कार्याध्यक्ष, शिक्षण प्रसारक संस्था, संगमनेर.