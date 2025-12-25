Monika Rajale: आश्वासने पूर्ण करण्याला प्राधान्य देणार: मोनिका राजळे, नगराध्यक्ष अभय आव्हाड यांनी पदभार स्वीकारला!

पाथर्डी : नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष व नगरसेवकांनी आपण शहराचे विश्वस्त आहोत. या भावनेतून काम करत प्रचार काळात जी आश्वासने दिली. ती पूर्ण करण्याला प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा आमदार मोनिका राजळे यांनी व्यक्त केली. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.नवनिर्वाचित नगरध्यक्ष अभय आव्हाड यांनी आज नगराध्यक्षपदाचा पदभार घेतला. या वेळी महंत माधवबाबा, मौलाना सैफुद्दीन, अभय आव्हाड, माजी नगराध्यक्ष सुभाष घोडके, हिंदकुमार औटी, डॉ. मृत्युंजय गर्जे, माजी नगराध्यक्ष जनाबाई घोडके, शकुंतला छाजेड, रंजना गर्जे, उद्धव वाघ, रामकिसन काकडे, नारायण धस, नंदकुमार शेळके, विष्णूपंत अकोलकर, बंडू पठाडे, काका शिंदे, सचिन वायकर, शुभम गाडे, कविता आव्हाड, काशीबाई बटुळे, ज्योती शर्मा, दत्ताशेठ सोनटक्के, धनंजय चितळे, आजिनाथ डोमकावळे, अशोक खेडकर, भैय्या इजारे, मुख्याधिकारी संतोष लांडगे आदी उपस्थित होते..राजळे म्हणाल्या, संधीचे सर्वानी सोने करावे, शासनाने मोठा निधी दिल्याने शहरात आज विविध विकास योजना सुरु करता आल्या.नव्या पालिकेची जेव्हढी इमारत भव्य आहे, तेव्हढे भव्य काम आता नव्या लोकांना करावे लागणार आहे. आव्हाड यांना जो ५ हजार ८०० चे मताधिक्य मतदारांनी दिले. त्या मताधिक्याची परतफेड करण्याची आपली जबाबदारी आहे. ज्यांना उमेदवारी मिळाली नाही ते सुद्धा आपल्या पाठीशी राहिल्याने त्यांचे मानावे तेव्हढे आभार थोडे आहेत. .आपल्या प्रभागाचा विकास आराखडा तयार करून तो पूर्ण करा. नागरिकांना कामासाठी पालिकेत हेलपाटे मारायला लावू नका. डॉ. गर्जे यांनी लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या तशा अपेक्षा तुम्ही पूर्ण करा. आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची सुरवात पालिकेची सत्ता आल्याने चांगली झाली आहे. येणाऱ्या निवडणुकीत सर्वांनीच पालिकेप्रमाणे पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत विजयाचा गुलाल घेण्यासाठी काम करावे..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित... आव्हाड म्हणाले शहरवासीयांचे आभार मानावे तेव्हढे थोडे आहे. त्यांचे हे उपकार विसरणे अवघड आहे. हे ऋण फेडण्याची आता आपली जबाबदारी आहे. लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे काम आपण राजळे यांच्या नेतृत्वाखाली करू. या वेळी आव्हाड यांना गहिवरून आले. प्रास्ताविक डॉ. मृत्युंजय गर्जे सूत्रसंचालन राजू सुरवसे तर आभार अमोल गर्जे यांनी मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.