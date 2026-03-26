Motivational Story: घुलेवाडीचा सुपुत्र देशसेवेसाठी आयआयटीत दाखल; डॉ. रवींद्र राऊत बनले सहायक प्राध्यापक; जिद्द, चिकाटीच्या जोरावर मिळवलं यश!

-राजू नरवडेसंगमनेर: जपानमधील अत्याधुनिक प्रयोगशाळांमध्ये संशोधन करत असताना मन मात्र कायम आपल्या मातीत रेंगाळत होते. अखेर त्या ओढीनेच संगमनेर शहरापासून जवळच असलेल्या घुलेवाडीच्या सुपुत्राला पुन्हा मायदेशी आणले. ही कहाणी आहे डॉ. रवींद्र कृष्णाजी राऊत यांची. त्यांच्या परिश्रमाला यश आले असून, त्यांची भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, जोधपूर येथे सहायक प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती झाली आहे..जपानमधील होक्काईदो विद्यापीठात नोबेल पुरस्कार विजेते प्रा. डॉ. बेंजामिन लिस्ट यांच्या मार्गदर्शनाखाली संशोधन करताना डॉ. राऊत यांनी जागतिक दर्जाचे काम केले. अत्यंत कठीण विषयांवर संशोधन करत त्यांनी आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला. त्यांच्या संशोधनाचे शोधनिबंध 'सायन्स' या जगप्रसिद्ध वैज्ञानिक नियतकालिकात प्रसिद्ध झाले. हे कोणत्याही संशोधकासाठी स्वप्नवत यश मानले जाते. परदेशात मोठ्या संधी, उच्च दर्जाचे संशोधन आणि उज्ज्वल भविष्य असूनही, आपले ज्ञान आपल्या देशासाठी उपयोगी पडावे, या भावनेने त्यांनी भारतात परतण्याचा निर्णय घेतला..केवळ यशस्वी वैज्ञानिक नव्हे, तर मातृभूमीशी नाळ जोडलेला संशोधक. घुलेवाडी या छोट्याशा गावातून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास संघर्षांनी भरलेला होता. संगमनेरमध्ये शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालयातून रसायनशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. पुढे राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा आणि भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्थेत त्यांनी संशोधनाची भक्कम पायाभरणी केली..त्यांच्या कर्तृत्वाची दखल घेत जपानमध्ये त्यांची विशेष नियुक्त सहायक प्राध्यापक म्हणून निवड झाली होती. इतकेच नव्हे, तर नोबेल विजेते डॉ. लिस्ट यांनी त्यांच्या निवासस्थानी भेट देऊन त्यांच्या कामाचे आणि भारतीय संस्कृतीतील आदरातिथ्याचे कौतुक केले होते. हा क्षण त्यांच्या आयुष्यातील अविस्मरणीय ठरला. भारतामध्ये परतल्यानंतर त्यांनी साई लाइफ सायन्सेस येथे वैज्ञानिक म्हणून काम करत आपला अनुभव अधिक समृद्ध केला. त्यांचा प्रवास केवळ यशोगाथा नाही, तर ग्रामीण भागातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला स्वप्ने पाहण्याची आणि ती पूर्ण करण्याची प्रेरणा देणारी आहे..जिद्दीची कमाई, गावाचा अभिमानजिद्द, परिश्रम आणि चिकाटीच्या जोरावर डॉ. रवींद्र राऊत यांनी हे यश संपादन केले आहे. आयआयटीसारख्या देशातील सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थेत प्राध्यापक म्हणून निवड होणे ही अत्यंत कठीण आणि कसोटीची प्रक्रिया मानली जाते. राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कठोर निकष पूर्ण केल्यानंतरच ही संधी मिळते. घुलेवाडीच्या मातीतून घडलेल्या या यशस्वी प्रवासामुळे ग्रामीण भागातील असंख्य विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. राऊत हे आज एक प्रेरणादायी आदर्श ठरले आहे.