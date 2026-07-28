Godavari Flood: कोपरगावातील पागोळ्यांचा मूक आक्रोश; गोदामाईचा कोप, घरटे गेले वाहून, माणसांचे फक्त कुतूहल

-सतीश वैजापूरकरशिर्डी: गोदामाईला पूर आला आणि कोपरगावच्या छोट्या पुलाला पाणी लागले. तेथे वास्तव्यास असलेल्या हजारो पागोळ्या पक्षांनी मोठ्या मेहनतीने तयार केलेली मातीची नक्षीदार घरटी क्षणात वाहून गेली. ध्यानीमनी नसताना आलेल्या या संकटानेमुळे या हजारो पागोळ्या (क्लिफ स्वॅलो) हादरून गेल्या. पुराच्या पाण्यावर घिरट्या मारत त्यांनी एकच आकांत मांडला. पूर पहायला गर्दी झाली; मात्र त्यांचे हे दुःख कुणाच्याही लक्षात आले नाही. .Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.पुलाच्या खालच्या बाजूला त्यांनी वसविलेली मातीची नक्षीदार वसाहत पर्यावरणप्रेमी आदिनाथ ढाकणे यांना ठाऊक होती. त्यांनी आपल्या कॅमेऱ्यात या हजारो चिमुरड्या पागोळ्यांचा आक्रोश कैद केला. काही क्षणात काळ्याभोर रंगाच्या या पागोळ्यांनी आकाश व्यापून जाते. आकाशात मनसोक्त गिरक्या घेतल्यानंतर त्यांचे थवे दाणा-पाण्यासाठी रवाना होतात. सायंकाळ झाली की, त्यांचे थवे पुलाकडे परतू लागतात. .मात्र, कुणालाही घरट्यात परतण्याची घाई नसते. बराच वेळ आकाशात त्यांची अतिशय शिस्तबध्द कवायती सुरू असतात. त्या एवढ्या लयबध्द असतात की, पाहणारा देहभान हरपून जातो. बराच वेळ स्वच्छंद गिरक्या घेतल्यानंतर त्या एका पाठोपाठ एक वेगाने पुलाखाली शिरतात आणि लगेचच घरट्यात लुप्त होऊन जातात. ही घरटी तयार करण्यासाठी ते मोठी मेहनत घेतात. नदीकाठच्या चिकन चिखलात तोंडातली लाळ मिसळून नक्षीदार आणि सुबक घरटी तयार करण्यासाठी महिनाभर राबतात. घरटी सुकली की टणक होतात. काही दिवसांनी त्यात अंडी घालून त्या उबवतात. पिले जन्माला आली त्यांचे संगोपन करतात. ती मोठी झाली की, त्यांच्या स्वाधीन संपूर्ण वसाहत करून त्या अन्य ठिकाणी नवी वसाहत उभारण्यासाठी निघून जातात. कुणाच्या अध्यात मध्यात नसलेल्या या सुंदर पागोळ्यांची सुंदर अन् सुबक वसाहत परवाच्या पुराने उद्ध्वस्त करून टाकली..हजारो पागोळ्या बेघर झाल्या. त्यांची मेहनत आणि हक्काचा निवारा क्षणार्धात वाहून गेला. गोदेच्या अथांग पात्रातून वेगाने वाहणाऱ्या पुराच्या पाण्यावर घिरट्या घालत अन् आक्रोश करत अखेर त्या पागोळ्या दमून गेल्या. नवा निवारा उभा करण्यासाठी दूर निघून गेल्या..गोदावरी नदीचे पाणी छोट्या पुलाला लागले आणि हजारो पागोळ्यांची मातीची सुंदर वसाहत क्षणात वाहून गेली. त्यामुळे सैरभैर झालेल्या पागोळ्यांनी पुराच्या पाण्यावर घिरट्या मारायला सुरवात केली. त्यांचा आक्रोश कुणाच्याही लक्षात येत नव्हता. ते डोळ्यात पाणी आणणारे दृश्य होते.-आदिनाथ ढाकणे, पर्यावरणप्रेमी, कोपरगाव..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.मूळ ठिकाण अन् विस्तारहा मुख्यत्वे उत्तर अमेरिका खंडातील मूळ रहिवासी असलेला पक्षी आहे. इंडियन क्लिफ स्वॅलो ही प्रजाती प्रामुख्याने भारत आणि दक्षिण आशियाई देशांमध्ये नद्यांच्या पात्रात आणि पुलांखाली मोठ्या संख्येने आढळते. हे पक्षी अत्यंत सामाजिक असून, नेहमी मोठ्या समूहात (कॉलनी) राहतात. एकाच पुलाखाली किंवा खडकावर यांची शेकडो ते हजारो घरटी एकत्र पाहायला मिळतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.