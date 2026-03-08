Women Athletes Success: नगरच्या कन्यांची क्रीडांगणावर सुवर्ण झेप; जिद्द, चिकाटीमुळे उल्लेखनीय कामगिरी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजावाजा!

-अलताफ कडकाले अहिल्यानगर: अहिल्यानगरच्या मातीतील जिद्द, संघर्ष आणि चिकाटीमुळे जिल्ह्यातील अनेक कन्या क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करत आहेत. बॉक्सिंग आणि पॉवरलिफ्टिंगसारख्या कठीण क्रीडा प्रकारांमध्ये आरती भोसले, खुशी जाधव आणि अर्चना काळे यांनी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश मिळवत जिल्ह्याचा अभिमान वाढवला आहे..Success Story: ‘ती’च्या स्वप्नांना मिळतेय सासर-माहेरचं बळ; जिद्द अन् चिकाटीने ‘सहाय्यक संचालक’ पदाला गवसणी, सायली कांबळे-चव्हाण यांची भरारी!.बुऱ्हाणनगर येथील सर्वसामान्य कुटुंबातील आरती भोसले हिने बॉक्सिंगमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर सुवर्णासह सात पदके, तर महाराष्ट्र राज्य अजिंक्यपद स्पर्धेत दहा पदके जिंकली आहेत. सध्या ती दिल्ली येथे सीमा सुरक्षा पोलिस दलात कार्यरत आहे. राष्ट्रीय स्तरावर संघाचे प्रतिनिधित्व करत आहे. युवा बॉक्सर खुशी जाधव हिनेही कमी वयातच बॉक्सिंगमध्ये दमदार कामगिरी केली आहे. वेस्ट झोन कल्ब क्लास स्पर्धेत सुवर्ण आणि ‘बेस्ट बॉक्सर’ किताब मिळवत तिने कारकिर्दीची सुरवात केली. राष्ट्रीय शालेय स्पर्धा, युथ गेम्स आणि खेलो इंडिया स्पर्धांमध्ये पदके मिळवत तिने आपली छाप उमटवली. .अलीकडेच चेन्नई येथे झालेल्या ‘बीएफआय कप’ राष्ट्रीय बॉक्सिंग स्पर्धेत ५४ किलो गटात सुवर्णपदक जिंकत ती सीनियर गटात राष्ट्रीय सुवर्ण जिंकणारी अहिल्यानगरची पहिली महिला बॉक्सर ठरली आहे. दरम्यान, सहायक पोलिस कॉन्स्टेबल अर्चना काळे यांनीही पॉवरलिफ्टिंग आणि अॅथलेटिक्समध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये त्यांनी अनेक पदके पटकावत भारताचे नाव उज्ज्वल केले. मंगोलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेतील स्पर्धांमध्येही त्यांनी पदके जिंकली आहेत..या महिला खेळाडूंनी क्लब क्लासपासून, सब-ज्युनिअर, ज्युनिअर, यूथ, ते राष्ट्रीय स्पर्धा पर्यंतचा यशस्वी प्रवास सुरूच ठेवला आहे. खुशीने आपल्या कारकिर्दीची सुरवातीला मुंबईत झालेल्या वेस्ट झोन क्लब क्लासमध्ये सुवर्ण पदक पटकाविले, यानंतर सब-ज्युनिअर, ज्युनिअर आणि युथ नॅशनल गेम्समध्ये तिने सातत्याने आपली चुणूक दाखवली. तसेच, आरती भोसले हिने राज्य पातळीवर उत्कृष्ट खेळाडू पुरस्कार पटकाविले, उल्लेखनीय कामगिरी केली. सध्या ती दिल्ली येथे सीमा सुरक्षा पोलिस दलात कार्यरत आहे..बुऱ्हाणनगरच्या मातीतून उगवलेली पंचची राणीअत्यंत साध्या कुटुंबातून आलेली क्रीडांगणावर स्वतःचे स्थान निर्माण करणारी आरती भोसले आज राष्ट्रीय स्तरावर सुवर्ण पदक पटकावत जिल्ह्याचा अभिमान ठरली आहे. जिद्द, कठोर परिश्रम आणि न डगमगणाऱ्या आत्मविश्वासाच्या जोरावर तिने बॉक्सिंगच्या रिंगमध्ये केवळ प्रतिस्पर्ध्यांनाच नाही तर परिस्थितीलाही पराभूत करत यशाचा झेंडा रोवला आहे. बुऱ्हाणनगरच्या मातीतून उगवलेली ही ‘सुवर्ण’ पंचची राणी आता आणखी मोठ्या आंतरराष्ट्रीय यशाकडे झेप घेण्यासाठी सज्ज झाली आहे..अहिल्यानगरची ‘गोल्डन गर्ल’ खुशी जाधवअहिल्यानगरच्या मातीतून घडलेली आणि आपल्या ठोशांच्या जोरावर राष्ट्रीय पातळीवर सुवर्ण इतिहास घडवणारी युवा बॉक्सर खुशी दीपक जाधव आज अनेक मुलींसाठी प्रेरणेचे प्रतीक ठरली आहे. जागतिक महिला दिनानिमित्ताने तिची ही यशोगाथा अधिकच भावूक आणि अभिमानाची वाटते. कल्ब क्लासपासून सुरू झालेला तिचा प्रवास आज राष्ट्रीय सुवर्णपदकापर्यंत पोहोचला आहे. आता तिचे लक्ष्य आंतरराष्ट्रीय रिंगणात भारताचा तिरंगा फडकवण्याचे आहे..Women farmer Success: मुंबईकरीन झाली प्रयोगशील पशुपालक शेतकरीण; राणी सावंत यांनी कळसकरवाडीत फुलवला मळा, घेतलेल्या निर्णयाचं साेनं केलं...कर्तव्याच्या गणवेशातली ‘सुवर्ण’ धावदिवसभर पोलिस सेवेत कर्तव्य बजावत असताना दुसरीकडे क्रीडांगणावर घाम गाळत स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण करणाऱ्या पोलिस हवालदार अर्चना रामभाऊ काळे यांनी आपल्या जिद्द, मेहनत आणि चिकाटीच्या बळावर राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदकांची लयलूट केली आहे. कठोर प्रशिक्षण, शिस्त आणि अपार मेहनतीच्या जोरावर त्यांनी क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय यश संपादन केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.