Women Athletes Success: नगरच्या कन्यांची क्रीडांगणावर सुवर्ण झेप; जिद्द, चिकाटीमुळे उल्लेखनीय कामगिरी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजावाजा!

अहिल्यानगर

सकाळ वृत्तसेवा
-अलताफ कडकाले

अहिल्यानगर: अहिल्यानगरच्या मातीतील जिद्द, संघर्ष आणि चिकाटीमुळे जिल्ह्यातील अनेक कन्या क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करत आहेत. बॉक्सिंग आणि पॉवरलिफ्टिंगसारख्या कठीण क्रीडा प्रकारांमध्ये आरती भोसले, खुशी जाधव आणि अर्चना काळे यांनी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश मिळवत जिल्ह्याचा अभिमान वाढवला आहे.

