Ahilyanagar Crime: 'अहिल्यानगरमधून दोन किलो सोन्यासह कारागीर फरार'; सराफ बाजारातील प्रकार; बाजारभावानुसार एक कोटी किंमत

अहिल्यानगर: सराफ दुकानात काम करणाऱ्या सहा परप्रांतीय कारागिरांनी तब्बल एक कोटी रुपयांचे दोन किलो सोने लंपास केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शहरातील गजबजलेल्या सराफ बाजारात हा प्रकार घडला असून, हे सोने आठ सराफांचे होते. सोने घेऊन पसार झालेल्या आरोपींचा पोलिस शोध घेत आहेत. या प्रकारामुळे सराफ बाजारात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

याबाबत कृष्णा जगदीश देडगावकर (वय ३२, रा. गायकवाड कॉलनी, सावेडी रस्ता) यांच्या फिर्यादीनुसार कोतवाली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींमध्ये दीपनकर माजी, सोमीन बेरा ऊर्फ कार्तिक, सोमनाथ सामंता, आन्मेश दुलोई, सत्तू बेरा, स्नेहा बेरा (पूर्ण नाव व पत्ता उपलब्ध नाही) यांचा समावेश आहे. देडगावकर बंधूंचे 'देडगावकर ज्वेलर्स' नावाचे दुकान सराफ बाजारात असून, दुकानाच्या तळमजल्यावर हे कारागीर दागिने बनविण्याचे काम करत होते. तसेच दोन कारागीर सोमनाथ सामंता आणि आन्मेश दुलोई हे शेजारील सोनार विजय जगदाळे यांच्या दुकानात कार्यरत होते.

२६ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास फिर्यादी कृष्णा देडगावकर तळमजल्यावर गेले असता, कारागीर दीपनकर माजी गायब असल्याचे दिसून आले. संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता, त्याने दहा मिनिटांत येतो, असे सांगितले. मात्र त्यानंतर त्याचा मोबाईल बंद झाला. त्याचवेळी इतर कारागिरांचे मोबाईलही बंद लागल्याने देडगावकर यांना संशय आला. पुढील चौकशीत हे सर्व कारागीर आपल्या निवासस्थानी नसल्याचे आढळून आले. त्यानंतर देडगावकर यांची खात्री झाली की हे कारागीर सोने घेऊन पसार झाले आहेत. त्यानंतर त्यांनी पोलिस ठाणे गाठत फिर्याद दिली.

शहरात ३०० परप्रांतीय कारागीर
शहर व उपनगरांत सुमारे २५० सराफ दुकाने आहेत. त्यात काही मोठ्या दालनांचाही समावेश आहे. या दुकानांमध्ये सुमारे तीनशे परप्रांतीय कारागीर काम करतात. या कारागिरांचे कोणतेही पोलिस व्हेरिफिकेशन होत नाही. विशेष म्हणजे सराफ व्यावसायिक देखील कोणतीही शहानिशा न करता या कारागिरांना कामावर ठेवतात. त्यामुळे सराफ बाजारातील सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

कारागिरांचे व्हेरिफिकेशन करा
ज्वेलरी उद्योगात काम करणाऱ्या परप्रांतिय कामगारांचे पोलिस व्हेरिफिकेशन करावे, अशी मागणी सराफ सुवर्णकार व्यापारी संघटनेच्या वतीने पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. परप्रांतीय कामगारांचे व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याची गरज आहे. कागदपत्रांशिवाय कुणालाही कामावर न घेण्याचे निर्देश दुकानदारांना द्यावेत, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

आरोपींनी एकूण दोन किलो २१ ग्रॅम सोने व दागिने चोरी केले आहेत. या सोन्याची किंमत तब्बल एक कोटी एक लाख ५ हजार रुपये इतकी आहे. चोरी गेलेल्या सोन्यात कृष्णा देडगावकर यांचे २७ लाख ७५ हजार, प्रतीक देडगावकर यांचे १३ लाख, विजय जगदाळे यांचे ३२ लाख ५० हजार, सागर गुरव यांचे ४ लाख ६५ हजार, भरत दगडूशेठ शिराळकर यांचे ८५ हजार, बरजहान सुलेमान शेख यांचे ७ लाख, प्रमोद गाडगे यांचे १४ लाख २५ हजार आणि इम्रान अली यांचे एक लाख ५ हजार रुपये किमतीच्या सोन्याचा समावेश आहे.