गुड न्यूज...आजअखेर नगरमध्ये 530 जणांचा कोरोनावर विजय 

नगर ः एकीकडे जिल्ह्यात कोरोनाने धुमाकूळ घातला असताना दुसरीकडे दररोज कोरोनावर विजय मिळवणाऱ्यांचा आकडाही कमालीचा वाढला आहे. आरोग्य यंत्रणेच्या कामाला खऱ्या अर्थाने सलामच करायला हवा. दोन वर्षांच्या बाळापासून ते 90 वर्षांपर्यंत अनेकांनी कोरोना आपण हरवू शकतो हे दाखवून दिले आहे. आज आणखी 36 जणांनी कोरोनावर मात मिळवल्याने कोरोनामुक्त झालेल्यांचा आकडा तब्बल 530वर पोचला आहे. हेही वाचा ः "राजगृह'वर हल्ला करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची अकोलेत मागणी... जिल्ह्यात कोरोनाचा वेग भलताच वाढला आहे. दिवसाला 30 ते 60 दरम्यान कोरोना पॉझिटिव्ह निघत असल्याने नगरकरांना चांगलाच घाम फुटला आहे. कोरोनावर अद्याप कुठलीही लस उपलब्ध न झाल्याने नागरिकांनीही अधिक दक्षता घेण्याची गरज आहे. विनाकारण भटकणाऱ्यांवर प्रशासन कारवाई करताना दिसत आहे. परंतु, स्वयंशिस्तीचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे. अन्यथा कोरोनाचा धोका अधिक तीव्रतेने वाढण्याची शक्‍यता तज्ज्ञांकडून वर्तवली जात आहे. दुसरीकडे जिल्हावासियांसाठी दिलादायक बाब म्हणजे नगरकरांना जितक्‍या तीव्रतेने कोरोनाची लागण होते आहे. तितक्‍यात जलदगतीने रुग्ण बरे होऊन घरी परतताना दिसत आहे. आज कोरोनावर मात केलेल्या 36 रुग्णांपैकी महापालिका क्षेत्रातील 13, संगमनेर 14, कोपरगाव एक, राहाता, शेवगाव, पाथर्डी, राहुरी, पारनेर, नेवासे येथील प्रत्येकी एकाचा समावेश आहे.



