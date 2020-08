मराठवाड्यासाठी खुशखबर ः नगरचे हे धरण भरण्याच्या मार्गावर, उद्या उघडणार दरवाजे

राहुरी : मराठवाडा आणि नगर-नाशिक असा संघर्ष दर उन्हाळ्यात उभा राहतो. त्यासाठी काहीजण कोर्टाचा दाखला तर काही जण या भांडणातून राजकारण कसे पेटते राहील हे पाहतात. परंतु निसर्गाने भरभरून दिलं की हे भांडण काही काळ थांबतं. नगर, नाशिकमध्ये पाऊस झाला की मराठवाड्याचं टेन्शन मिटतं. नगरमधील धरणं भरली की मोठ्या प्रमाणात विसर्ग मराठवाड्याला जातो. मुळा धरण आज सायंकाळी सहा वाजता 96.42 टक्के भरले. धरणसाठा 25 हजार 71 दशलक्ष घनफूट झाला. लहित खुर्द (कोतुळ) येथे मुळा नदीतून धरणात 4 हजार 24 क्‍यूसेकने नवीन पाण्याची आवक सुरू आहे. धरणात अशीच पाण्याची आवक सुरू राहिल्यास, मंगळवारी (ता.1) सकाळी धरणाचे दरवाजे उघडणार असल्याची माहिती मुळा पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सायली पाटील यांनी दिली. "सकाळ'शी बोलताना पाटील म्हणाल्या, ""मुळा धरण उद्या (सोमवारी) रात्रीपर्यंत 98 टक्के भरेल. येत्या 15 ऑक्‍टोबरपर्यंत धरणसाठा 25 हजार 500 दशलक्ष घनफूट स्थिर ठेवून, धरणात येणारे नवीन पाणी दरवाजांतून नदीत सोडले जाणार आहे. हेही वाचा - संगमनेरातील हॉटेल्समध्ये उसळली गर्दी उद्या (सोमवारी) दुपारी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील पाऊस, नवीन पाण्याची आवक व वाढणारा धरणसाठा, याचा आढावा घेतला जाईल. धरणाच्या पाणलोटात उद्या (सोमवारी) पाऊस झाला, तर मंगळवारी (ता. 1) सकाळी मुळा नदीत विसर्ग सुरू केला जाईल.''

यंदा मुळा धरणाच्या लाभक्षेत्रात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला. त्यामुळे मागील तीन महिन्यांपासून देव नदीला पाणी आहे. देसवंडी येथे देव नदीचा मुळा नदीत संगम होतो. नदीकाठच्या शेतकऱ्यांच्या विहिरी व कूपनलिका तुडुंब भरल्या आहेत. त्यामुळे नदीत कधी विसर्ग सुरू होईल. त्याकडे शेतकऱ्यांचे फारसे लक्ष नव्हते; परंतु धरणाच्या पाणीसाठ्यावर शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले होते. यांना कुणीतरी आवरा!

मुळा धरण पाहण्यासाठी आज रविवारची सुटी असल्याने पर्यटकांची गर्दी झाली होती. काही उत्साही पर्यटक थेट धोकादायक ठिकाणी जात होते. धरणाच्या दरवाजांमधून बकेटमध्ये पाणी पडते. त्या बाजूला दरवाजांवर असलेल्या लोखंडी गॅलरीत काही पर्यटक उतरले. विशेष म्हणजे, जलसंपदा खात्याचे अधिकारी पर्यटकांना घेऊनच धोकादायक ठिकाणी फिरत होते. सामान्य पर्यटकांना तेथे जाण्यास बंदी असताना, अशा उत्साही अधिकारी व पर्यटकांना कुणीतरी आवर घालण्याची गरज आहे. संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: Good news for Marathwada: Ahmednagar on the way to fill the radish dam