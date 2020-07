खुशखबर...कोरोमुक्तांची संख्या आजअखेर पोचली तेराशेच्या घरात ! 

नगर ः कोरोनाची रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असली, तरी कोरोनामुक्तांची संख्येलाही वेग आला आहे. कोरोनामुक्त रुग्णांच्या संख्या आजअखेर तेराशेच्या घरात पोचली आहे. जिल्ह्यातील तब्बल 58 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली. त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. हेही वाचा ः शेतकऱ्यांची एकजूट; अकोले तालुक्‍यात पाडले "हे' काम बंद नगरमध्ये कोरोनावर मात करणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाणही अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. जिल्ह्यातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे त्यात मोलाचे योगदान आहे. योग्य उपचार व रुग्णांची काळजी घेतल्याने दोन वर्षांच्या बाळासह 90 वर्षांच्या वृद्धांनीही, आपणही कोरोनाला हरवू शकतो, हे दाखवून दिले आहे. आज एकाचवेळी 58 जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला. त्यामुळे कोरोनामुक्त झालेल्यांची संख्या आता 1291पर्यंत पोचली आहे. यात संगमनेर 16, पाथर्डी 14, नगर तालुका, श्रीगोंदे प्रत्येकी सहा, नगर शहर, कॅन्टोंमेंट प्रत्येकी पाच, जामखेड तीन, श्रीरामपूर दोन, राहाता तालुक्‍यातील एकाचा समावेश आहे. जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांचा आकडा 2192 पर्यंत पोचला आहे. दुसरीकडे कोरोमुक्तांची संख्याही कमालीची वाढत असल्याने जिल्हावासियांसाठी ही खुशखबर आहे.

Web Title: Good news ... the number of coronamuktas has finally reached the house of thirteen hundred