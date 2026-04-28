Gopichand Padalkar: ‘महायुती’मुळे राज्य दुष्काळ मुक्तीकडे: गोपीचंद पडळकर, कोल्हारला गोदा ते नर्मदा जलयात्रेचे स्वागत

कोल्हार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गोदा ते नर्मदा जलयात्रेचे उत्तम नियोजन केले. यात्रेला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत आहे, असे गौरवोद्गार आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी काढले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पाण्याचा राजकीय म्हणून वापर झाला. आता, महायुती सरकारच्या काळात राज्य दुष्काळ मुक्त होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. .पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंतीनिमित्त पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या संकल्पनेतून काढण्यात आलेल्या गोदा ते नर्मदा या जलयात्रेचे कोल्हार-भगवतीपूरमध्ये उत्साहात स्वागत करण्यात आले..यावेळी विखे पाटील, आमदार सदाभाऊ खोत, प्रवरा बँकेचे अध्यक्ष डॉ. भास्करराव खर्डे, कोल्हार-भगवतीपूर देवालय ट्रस्टचे अध्यक्ष सयाजी र. खर्डे, उपाध्यक्ष साहेबराव दळे, बाबासाहेब दळे, नंदकुमार खांदे, संभाजी देवकर, सोपानराव शिरसाठ, श्रीकांत खर्डे, ऋषिकेश खांदे, सर्जेराव खर्डे, रमेश पन्हाळे, दीपक शिरसाठ, सर्जेराव खर्डे, स्वप्नील निबे, सुनील शिंदे, दत्तात्रेय राऊत, डॉ. श्रीकांत बेद्रे, पंढरीनाथ खर्डे आदी उपस्थित होते. विखे पाटील म्हणाले, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्य दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प केला आहे. देवालय ट्रस्ट, तसेच विविध संस्थांतर्फे जलयात्रेतील लोकप्रतिनिधींचा सत्कार करण्यात आला..दुष्काळ भूतकाळ ठरणार ः विखेविखे पाटील म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराज व अहिल्यादेवींना स्मरून सांगतो की, राज्यातील दुष्काळ पाच वर्षांत भूतकाळ ठरणार आहे. अहिल्यादेवींच्या जलसंवर्धनाची चळवळ महत्त्वपूर्ण होईलच, पण सांस्कृतिक परंपरेचा वारसा सुद्धा त्यांच्याकडून आपल्याला मिळाला आहे.