Ajit Pawar : शेतकऱ्यांनी खचून जाऊ नका, सरकार तुमच्या पाठीशी आहे

पारनेर - पठार भागातील दुष्काळ हटविण्यासाठी नियोजित पाणी योजना पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार निधी कमी पडू देणार नाही. नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टी मुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे, त्यांना त्या नुकसानभरपाई दिवाळी पूर्वी त्यांच्या खात्यावर जमा केली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी खचून जाऊ नका, सरकार तुमच्या पाठीशी आहे असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले..पारनेर येथे राष्ट्रवादी काँग्रेचे (अजित पवार गटाचे) विधानसभा अध्यक्ष विजय सदाशिव औटी यांनी आयोजित केलेल्या रोजगार व दसरा मेळाव्याच्या निमित्ताने उपमुख्यमंत्री पवार आले होते. मेळावयाचे हे तिसरे वर्षे होते. अध्यक्षस्थानी आमदार काशिनाथ दाते होते.या वेळी माजी खासदार सुजय विखे पाटील, आमदार संग्राम जगताप, आमदार दाते, अशोक सावंत, विश्वानाथ कोरडे, प्रशांत गायकवाड, संध्या सोनवणे, कपिल पवार, बाळासाहेब नहटा, सुषमा रावडे राहुल शिंदे, दात्तानाना पवार, वसंत चेडे, अशोक चेडे, विक्रम कळमकर, अश्विनी थोरात, आदी मान्यवर उपस्थित होते..पवार पुढे म्हणाले, तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी चार पाणी योजना राबून दुष्काळ हटविण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. तालुक्यातील शिंचन योजनासाठी महायुतीसरकार निधी कमी पडू देणार नाही. माजी आमदार वसंतराव झावरे यांच्या नंतर तालुक्यात पाणी योजना झाल्या नाहीत.अतिवृष्टी झाली अनेकांचे मोठेनुकसान झाले घरे पडली, पूल वाहून गेले, पिके वाहून गेली इतके च नव्हे तर शेतातील मातीसुद्धा वाहून गेली. काही ठिकाणी तातडीची मदतही आम्ही दिली आहे. आम्ही केंद्राची मदत आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत केल्याशिवाय आम्ही रहाणार नाही..शेतकऱ्यांना माझे आवाहन आहे तुम्ही खचू नका निसर्गाने सर्व वाहून नेले आहे. राज्य सरकार तुमच्या पाठीशी आहेत काही तुमच्या भावना भडकवतील मात्र संयम पाळा. शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. आम्ही नेत्यांना सांगितले आहे त्यांचे शेतकऱ्यांचे प्रश्न ऐकुण घ्या. सुपे रांजणगाव एमआयडीसी वाढी साठी प्रयत्न करून तरुणांना रोजगार मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.मात्र कायदा हातात घेऊन नका आमचे सरकार दादागिरी चालू देणार नाही आता ए आय चे दिवस आहेत. इस्राईल मध्ये पाण्याचा वापर खूप प्रमाणात केले जाते तसा आदर्श आपण घेतला पाहिजे. बारामती आमचा लोकसभेला परभव झाला मात्र मी म्हटले नाही आमची मते चोरीला गेली मी पराभव मान्य केला. विधानसभेला मात्र त्याचा वचपा काढला..विकासाच मुदा महत्वाचा असतो केंद्राराचा व राज्याचा पैसा वापरून विकास करावा लागतो. कामे चांगली करा दर्जेदार करा ठेकेदाराने पुढारी होऊ नका व ज्यांना पुढारी व्हयचे त्यांनी ठेकेदारी करू नका असेही सुनावले. सिस्पे ही पावसाळ्यातील भूछत्र आहे लोकांना प्रथम आमिष दाखवतात त्यांच्या नादी लागू नका ते नंतर गंडा घालतात.पारनेर च्या तरुणांना रोजगार कसा मिळेल त्या साठी प्रयत्न करू. पारनेर कारखाना बाचाव समितीने सांगितले आम्ही येऊ देणार असे सांगितले अरे कायदा हातात घेऊ नका. त्या साठी मिटींग लावली न्यायालयाच्या निर्णयाचा विचार करून त्यात काय निर्णय होईल तो घेऊ..आमचा त्यात सुताराम संबंध नाही. शेतकऱ्यांना मदत दिवाळी च्या आत त्यांच्या खात्यावर देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.साधू संताचे विचार आचरणात आणा माणुसकी व संस्कृती जपा जातीय सलोखा जपा असेही पवार म्हणाले.माजी खादार विखे पाटील म्हणाले, तालुक्याच्या विकासासाठी तालुक्याने महायूतीच्या माधमातून बदल केला मात्र एका लोकसभेच्या निवडणुकीत केलेल्या चुकीचे परिणाम भोगतोय सिस्पे कंपनीने अनेकांना लुटले कोणामुळे लुटले याचे उत्तर आगामी काळात देऊ..यापूर्वी सुरु असलेले वाळू तस्करी,अवैध धंदे बंद झाले इतकेच नव्हे तर मोहटादेवी यात्रा सुद्धा बंद झाली. गोरगोरिबांच्या घरावर ज्यांनी घातला त्यांना लवकरच उघडे करू व या तालुक्यात लंका दहन केल्या शिवाय राहणार नाही.आमदार दाते म्हणाले, विजय औटी हे गेली तीन वनाही र्षापासुन मेळावा घेतात आम्ही हा एकत्रित सगळ्याच्या विचाराने महायूतीचा मेळावा घेतला. हा कोणा एका व्यक्तीचा नाही. पारनेर शहराच्या पाणी योजनेस मंजुरी द्यावी म्हणजे शहराचा विकास होईल. वाडेगव्हाण ते चान्नापुरी घाट रस्त्यास मान्यता द्यावी असेही दाते म्हणाले.आमच्या तालुक्यातील हुकूशाही व दांडेलशाही गाडून टाकण्यासाठी व तरुणाच्या कल्याणासाठी राजकारणात उभा राहिलो. आमच्या तालुक्यातील तरुणाचा फक्त वापर केला जातो हे लक्षात आल्यानंतर मी एका नेत्यापासून बाजूला झालो. असेही विजय औटी म्हणाले. या दसरा मेळाव्याच्या निमित्ताने सुमारे अडीच लाख रुपये खर्च करून तयार करण्यात आलेल्या रक्षसाचे दहनही या वेळी सायंकाळी करण्यात आले.अशोक सावंत यांना दादा समजावून सांगा ते आम्हला दम देतात मी राजिनाम देतो. आपली युती आहे हे त्यांना समजाऊन सांगा. या तालुक्यात अधिकारी ठेकेदार यांना मारहाण केली जाते. असाच एका ठेकेदाराचा संशयित पद्धतीने मृत्यू सुद्धा झाला आहे.- राहुल शिंदेआज घेण्यात आलेल्या रोजगार मेळाव्यात सुमारे दोनशे तरुणांना रोजगार मिळाला, या वेळी प्रतिनिधिक स्वरूपात पाच तरुणांना उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या हस्ते जॉब कार्ड चे वाटप केले..