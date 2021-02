सावधान! तीन दिवसांत खर्च सादर केला नाही, तर तुमचं ग्रामपंचायत सदस्यपद जाईल

नगर ः ग्रामपंचायत निवडणुकीत खर्च सादर केला नाही तर निवडणूक यंत्रणा अपात्र ठरवते. जे निवडणुकीत हरले आहेत, त्यांनाही खर्च सादर करावा लागणार आहे. तीन दिवसांत खर्च सादर केला नाही तर तुम्ही निवडून आला असला तरी घरी बसावे लागेल. जिल्ह्यातील 767 ग्रामपंचायतींसाठी 15 जानेवारीला मतदान व 18 जानेवारीला मतमोजणी झाली. निकालानंतर सर्व उमेदवारांना महिनाभरात निवडणूक खर्च सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे 18 फेब्रुवारीपर्यंत हा खर्च सादर करावा लागणार आहे. यासाठी उमेदवारांकडे अवघे तीन दिवस उरले आहेत. निवडणूक खर्च सादर न केल्यास पदावर गंडांतर येऊ शकते. कोरोनामुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणुका रखडल्या होत्या. नंतर राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. त्यानंतर 18 जानेवारीला मतमोजणी झाली. हेही वाचा - मनसैनिकांचा फेसबुकवरील जल्लोष पाहताच शर्मिला ठाकरेंनी घेतले बोलावून मतमोजणीनंतर महिनाभरात प्रत्येक उमेदवाराला तहसील कार्यालयात निवडणूक खर्च सादर करणे बंधनकारक आहे. खर्च सादर न केल्यास जिल्हा प्रशासन संबंधित उमेदवारांना नोटीस बजावते. संयुक्तिक कारण न दिल्यास उमेदवारावर कारवाई केली जाते. विजयी उमेदवाराचे पद रद्द होऊ शकते. आगामी सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले जाते, अशी माहिती महसूल उपजिल्हाधिकारी ऊर्मिला पाटील यांनी दिली.

Web Title: Gram Panchayat election expenses have to be submitted within three days