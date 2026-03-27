Bodegaon News: वीज मंडळाला ग्रामपंचायत ‘कराचा झटका’; बोधेगावातील ७.४० लाख थकबाकीवर कारवाईचा इशारा

बोधेगाव: बोधेगाव हद्दीतील बालमटाकळी (ता. शेवगाव) येथील विद्युत मंडळाच्या ३३ के. व्ही. उपकेंद्रावर तब्बल ७ लाख ४० हजार ५१४ इतकी कर थकबाकी असल्याचे उघड झाले आहे. ग्रामपंचायतीने थेट वसुलीची मोहीम हाती घेत कठोर भूमिका घेतली आहे..ग्रामपंचायत नोंदीप्रमाणे, उपकेंद्रावर ६ लाख ६२ हजार ५५२ जुनी थकबाकी आहे. चालू वर्षाची ७७ लाख ९९२ अशी एकूण ७ लाख ४० हजार ५१४ पर्यंत थकबाकी वाढली आहे. विशेष म्हणजे गावातील सर्वसामान्य नागरिकांकडून वेळेवर कर भरण्याची अपेक्षा ठेवणाऱ्या वीज मंडळाकडूनच ग्रामपंचायतीचा कर प्रलंबित राहिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. पंचायत समितीच्या कर्तव्यदक्ष गटविकास अधिकारी सोनल शहा यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामपंचायतीने या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. .गावाच्या विकासासाठी निधी अत्यावश्यक आहे. मोठ्या शासकीय संस्थांनीच कर थकवणे ही गंभीर बाब असून, यापुढे कुणालाही सूट दिली जाणार नसल्याचा ठाम इशारा ग्रामपंचायतीने दिला आहे. दरम्यान, संबंधित विभागाला कर मागणी बिलासंदर्भातील नोटीस एमएसईबी कार्यालयाच्या दरवाजावर चिकटवण्यात आली असून, कंट्रोल रुमला टाळे ठोकले आहे..जागेसंदर्भातील ग्रामपंचायत कराबाबत वरिष्ठांना कळविण्यात आले आहे. त्यानुसार ते भरणा करणार आहेत, परंतु एमएसईबीची ग्रामपंचायतीकडे असलेली पाणीपट्टी व स्टेट लाईटची थकबाकी न भरल्यास संबंधित कनेक्शन बंद करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.- संदीप डोळे, उपकार्यकारी अभियंता, शेवगाव.ग्रामपंचायतीच्या करातूनच गावातील विकासकामे केली जातात. कर जमा न झाल्यास विकासात अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे शेवगाव तालुक्यातील सर्व सबस्टेशनकडून कर वसुलीचे आदेश देण्यात आले आहेत. एमएसईबीच्या अधिकाऱ्यांनी बिले भरण्याच्या मुद्द्यावर रात्री उशिरा कारवाई मागे घेण्यात आली आहे. परंतु कराचा-विकासाशी संबंध असल्याने आम्ही तडतोड करणार नाही.- सोनल शहा, गटविकास अधिकारी, शेवगाव.