अहिल्यानगर

Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी

Granddaughters Carry Grandmother In Unique Funeral Farewell: संघर्षमय आयुष्याला सन्मानाचा अखेरचा निरोप; बॅण्ड, फटाके आणि नातींच्या खांद्यावरून ‘बाई’ंच्या त्यागाला भावनिक मानवंदना
Grandmothers Struggles Remembered In A Unique Funeral Farewell As Granddaughters Carry Her Bier With Band Music And Fireworks

Grandmothers Struggles Remembered In A Unique Funeral Farewell As Granddaughters Carry Her Bier With Band Music And Fireworks

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर : गावात सकाळपासून बॅण्डचा आवाज घुमत होता. फटाक्यांची आतषबाजी सुरू होती. एखाद्या उत्सवाची मिरवणूक निघाल्याचा भास व्हावा, असे चित्र होते. मात्र, ही मिरवणूक होती एका माउलीच्या अंत्ययात्रेची. आयुष्यभर कष्ट करून मुलाला घडविणाऱ्या शांताबाई कारभारी काळे यांना त्यांच्या कुटुंबीयांनी आनंदाने आणि सन्मानाने अखेरचा निरोप दिला. विशेष म्हणजे त्यांच्या नाती सई आणि राजनंदिनी यांनी आजीच्या पार्थिवाला खांदा देत आपले कर्तव्य बजावले.

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