Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी

अहिल्यानगर : गावात सकाळपासून बॅण्डचा आवाज घुमत होता. फटाक्यांची आतषबाजी सुरू होती. एखाद्या उत्सवाची मिरवणूक निघाल्याचा भास व्हावा, असे चित्र होते. मात्र, ही मिरवणूक होती एका माउलीच्या अंत्ययात्रेची. आयुष्यभर कष्ट करून मुलाला घडविणाऱ्या शांताबाई कारभारी काळे यांना त्यांच्या कुटुंबीयांनी आनंदाने आणि सन्मानाने अखेरचा निरोप दिला. विशेष म्हणजे त्यांच्या नाती सई आणि राजनंदिनी यांनी आजीच्या पार्थिवाला खांदा देत आपले कर्तव्य बजावले..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.सावेडी गावासाठी सोमवारची सकाळ भावनिक ठरली. शांताबाई काळे यांचे रविवारी (ता. १६) सायंकाळी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. गावात ‘बाई’ या नावाने परिचित असलेल्या शांताबाईंच्या निधनाने सर्वांनाच चटका बसला. त्यांच्या आयुष्याचा संघर्ष आणि मुलाला घडविण्यासाठी त्यांनी घेतलेले कष्ट गावकऱ्यांना माहीत होते..पतीच्या निधनानंतर खचल्या नाहीतशांताबाईंचा विवाह १९७१ मध्ये झाला. त्यानंतर वर्षभराने मुलगा राजेंद्र यांचा जन्म झाला. मात्र, अवघ्या सात वर्षांत पतीचे अकाली निधन झाले आणि कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारी शांताबाईंच्या खांद्यावर आली. पतीच्या निधनाचा मोठा धक्का बसला असतानाही त्यांनी परिस्थितीसमोर हार मानली नाही.वडील आणि भावाने काही काळ त्यांना आधार दिला. मात्र, उदरनिर्वाहासाठी शांताबाईंना काम करावे लागले. त्यांनी बेकरीत पाव भाजण्याचे काम सुरू केले. त्यासाठी त्यांना अवघा ७० रुपये मासिक पगार मिळत होता. त्यातूनच मुलगा राजेंद्र यांचे शिक्षण सुरू ठेवले. पुढे वडिलांचेही निधन झाले आणि आधाराचे आणखी एक छत्र हरपले. त्यानंतर त्यांनी धुणी-भांडी करण्याचे कामही केले..मुलाच्या शिक्षणासाठी स्वतःच्या गरजा बाजूला ठेवल्याराजेंद्र यांना चांगले शिक्षण मिळावे, हेच शांताबाईंचे आयुष्याचे ध्येय बनले होते. राजेंद्र यांना उच्च शिक्षणासाठी पुण्याला पाठविण्यात आले. त्यावेळी शांताबाईंचा मासिक पगार सुमारे ७०० रुपये होता. त्यापैकी तब्बल ५०० रुपये त्या मुलाच्या शिक्षणासाठी खर्च करीत.आईच्या कष्टांची जाणीव ठेवत राजेंद्र यांनीही जिद्दीने शिक्षण पूर्ण केले आणि ते सीए झाले. शांताबाईंनी पंचवीस वर्षे उराशी बाळगलेले स्वप्न अखेर साकार झाले. पुढे राजेंद्र यांनी समाजकार्यातही योगदान दिले आणि ते अहिल्यानगर सीए असोसिएशनचे अध्यक्ष झाले. त्यांच्या पत्नी मनिषा याही महापालिकेत नगरसेविका झाल्या..सुखाचे दिवस पाहिले, पण अमृत महोत्सव राहून गेलाआयुष्यभर संघर्ष करणाऱ्या शांताबाईंना मुलगा स्थिरावल्यानंतर सुखाचे दिवस अनुभवता आले. त्यांना अध्यात्माची विशेष आवड होती. त्यामुळे राजेंद्र यांनी आईला देशातील विविध प्रमुख धार्मिक स्थळांच्या दर्शनाची यात्रा घडवून आणली.शांताबाईंचा अमृत महोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्याचीही कुटुंबाची इच्छा होती. मात्र, त्यापूर्वीच त्यांचे निधन झाल्याने हे स्वप्न अपूर्ण राहिले..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .अंत्ययात्राही आनंदाने निघावीआईने आयुष्यभर कष्ट केले. तिच्या वाट्याला सुखापेक्षा संघर्षच अधिक आला. त्यामुळे अखेरच्या प्रवासात तरी तिच्या चेहऱ्यावर आनंद असावा, या भावनेतून काळे परिवाराने शांताबाईंची अंत्ययात्रा वेगळ्या पद्धतीने काढण्याचा निर्णय घेतला.बॅण्डच्या तालात आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीत अंत्ययात्रा निघाली. दुःखाचा प्रसंग असतानाही कुटुंबीयांनी आईच्या संघर्षमय जीवनाला सन्मानाची मानवंदना दिली. या वेळी नाती सई आणि राजनंदिनी यांनी आजीच्या पार्थिवाला खांदा देत तिच्या अखेरच्या प्रवासात सहभाग घेतला. शांताबाईंच्या संघर्षाची आणि मुलाला घडविण्यासाठी त्यांनी केलेल्या त्यागाची ही भावनिक पावती ठरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.