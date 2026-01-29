Ajit Pawar: कर्तृत्ववान भाच्यासाठी रडला मामाचा वाडा

-महेश माळवेश्रीरामपूर: अजितदादांचा जन्म २२ जुलै १९५९ रोजी त्यांच्या आजोळी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील देवळाली प्रवरा (ता. राहुरी) येथे झाला. शालेय शिक्षण बारामतीतील एम. ई. एस. हायस्कूलमध्ये झाले; मात्र उन्हाळ्याच्या सुटीत त्यांचे वास्तव्य हमखास देवळालीत असायचे. देवळालीतील त्यांचे कुटुंब मोठे आणि एकत्रित होते. जनसंघाचे कै. ल. ब. ऊर्फ अण्णासाहेब कदम हे त्यांचे मोठे मामा. त्याशिवाय कै. मुकुंदराव कदम, सर्जेराव कदम, कै. शरदचंद्र कदम असे चार मामा; तर कै. प्रभावती चव्हाण, सिंधुताई घाडगे-देशमुख आणि सुमनताई देशमुख अशा तीन मावशा..उन्हाळ्याच्या सुटीत या चिरेबंदी वाड्यात एकावेळी पन्नासहून अधिक जणांचा राबता असायचा, हा दादांच्या व्यक्तिमत्त्व जडणघडणीचा पाया ठरला. त्यांचे बंधू आणि माजी आमदार चंद्रशेखर कदम हे आज स्मृतींच्या हिंदोळ्यावर भावुक झाले आहेत. ‘दादांना हरणे कधीच मान्य नसायचं,’ ही त्यांची आठवण दादांच्या संपूर्ण कारकीर्दीचे सार सांगते. गोट्यांच्या खेळात जोपर्यंत समोरच्याला पूर्णपणे जिंकत नाही, तोपर्यंत गाडीत न बसणारे अजितदादा पुढे महाराष्ट्राच्या राजकारणातही त्याच जिद्दीने शेवटपर्यंत लढत राहिले..कष्टाची ‘शाळा’ आणि विकासाची दृष्टीडेअरी असो वा पोल्ट्री, कोणताही व्यवसाय त्यांनी करायचा म्हणून केला नाही, तर तो यशस्वीच करून दाखवला. चंद्रशेखर कदम सांगतात, ‘‘दादांनी आधी स्वतः कष्ट केले आणि मगच इतरांना कामे सांगितली.’’ याच अनुभवातून त्यांच्यात एक ‘प्रॅक्टिकल’ नेता घडला. बारामतीचा चेहरामोहरा बदलताना त्यांनी वापरलेला ‘हॉटमिक्स प्लँट’चा फॉर्म्युला किंवा अधिकाऱ्यांच्या मुक्कामासाठी बांधलेली विश्रामगृहे, ही त्यांच्या सूक्ष्म नियोजनाची उदाहरणे होती..आजोळच्या प्रेमाचे ‘पाणी’देवळाली प्रवराच्या पाणीपुरवठा योजनेचा प्रश्न जेव्हा रखडला होता, तेव्हा केवळ चार महिन्यांसाठी खाते हाती असतानाही दादांनी आजोळाच्या ओढीने ११ कोटींचा निधी तत्काळ मार्गी लावला. ‘येस, नो आणि गेट आऊट’ ही त्यांची कार्यपद्धती प्रशासनासाठी शिस्त होती, पण सर्वसामान्यांसाठी ती कामाची खात्री होती. देवळालीत आल्यावर सुरक्षारक्षकांना बाजूला सारून ‘मी इथलाच आहे, माझ्यामागे थांबा’ असे सांगणारे दादा, आपल्या मुळांशी किती घट्ट जोडलेले होते, याची साक्ष पावलोपावली मिळते. शिक्षण संस्थांच्या परवानग्यांपासून स्थानिक प्रश्नांपर्यंत, देवळालीतील कामांना त्यांनी प्राधान्य दिले, असा कदमांचा अनुभव. ‘मी कधी काम घेऊन गेलो आणि निराश परतलो, असे झाले नाही,’ अशी आठवण कदम सांगतात..भावनिक नात्याची साक्षदेवळाली प्रवरात थिएटर नसल्याने सिनेमा पाहण्यासाठी श्रीरामपूरला जाण्याच्या आठवणी असोत, खेळात जिंकण्याचीजिद्द असो किंवा गावासाठीची धडपड या सगळ्या गोष्टींनी अजितदादांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे विविध पैलू समोर येतात. राजकारणात कठोर, पण नात्यांत तितकेच जिव्हाळ्याचे देवळालीच्या मातीशीजोडलेला हा नेता आजही गावकऱ्यांच्या आठवणीत तितकाच जवळचा आहे..Ajit Pawar: राजकारणातील दीपस्तंभ.शेवटची भेट व भावपूर्ण निरोपअजितदादांच्या जाण्याने देवळाली प्रवरा शहराचा आधारवड गेला, असे नागरिक म्हणतात. सहा महिन्यांपूर्वी ते आपल्या मामे-भावांना भेटण्यासाठी देवळाली प्रवराला आले होते. तीच अखेरची भेट ठरली. शहरातील व्यापाऱ्यांनी स्वतःहून दुकानं बंद ठेवून कडकडीत बंद पाळून श्रद्धांजली अर्पण केली. दादांचे आजोळ असलेल्या देवळाली प्रवरा येथील मामे–भाऊ माजी आमदार चंद्रशेखर कदम यांच्या निवासस्थानी नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती. कदम यांच्या डोळ्यातले अश्रू आवरणे कठीण झाले; तर उपस्थित नागरिकांनी त्यांच्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.