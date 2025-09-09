Minister Radhakrishna Vikhe Patil : रस्त्यांची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करा: पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील; कामांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक

राहाता: अहिल्यानगर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने अधिकाऱ्यांनी कामाला लागावे. मोठ्या काही अडचणी असल्यास केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेवून आपण त्यातून मार्ग काढू. मात्र, किरकोळ कारणांसाठी कामे थांबवू नका, अशा सूचना पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.जिल्ह्यात सध्या अहिल्यानगर-कोपरगाव, सूरत-चेन्नई, पुणे-अहिल्यानगर-संभाजीनगर, नांदूर शिंगोटे ते कोल्हार या मार्गांना केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. यापैकी काही मार्गांची कामे सध्या सुरू आहेत. अन्य मार्गाची कामे सुरू होण्यासाठी अन्य बाबींची पूर्तता राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून करण्यात येत आहेत. या सर्व कामांचा आढावा घेण्यासाठी लोणी येथे बैठक आयोजित करण्यात आली. त्यात ते बोलत होते..बैठकीस प्रकल्प संचालक धनेश स्वामी, प्रकल्प सल्लागार ओम सिंग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक विवेक माळवंदे, कार्यकारी अभियंता श्रीनिवास वर्पे, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता अभिमन्यू जमाले, उपअभियंता काशिनाथ गुंजाळ यांच्यासह अन्य आधिकारी उपस्थित होते..विखे पाटील म्हणाले, अहिल्यानगर ते कोपरगाव महामार्गाच्या कामाचा वेग अधिक वाढविण्याची गरज आहे. यासाठी अधिकची यंत्रणा कार्यरत करा, मागच्या कंत्राटदाराने चुकीच्या पध्दतीने गटारीची कामे केली. त्यामुळेच या मार्गाचे अधिक नुकसान झाले. हे काम पूर्ण करण्यासाठी पुढील काही दिवस या मार्गावरील जड वाहतूक अन्य मार्गाने वळविण्याबाबत पोलिस अधीक्षकांना दूरध्वनीवरून सूचना दिल्या आहेत. .Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.वाहतूक वळविण्यात येणाऱ्या मार्गावर पावसाने पडलेले खड्डे तातडीने बुजवून हा मार्ग वाहतुकीसाठी प्राधान्याने सुरळीत करून द्यावा. नांदूर शिंगोटे ते कोल्हार या मार्गाचे काम सुरू झाले आहे. साईडपट्ट्या आणि भूसंपादनाचे काम प्रगतिपथावर आहे. राज्य सरकारच्या स्तरावर काही कामे प्रलंबित असतील, तर याबाबतही सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या माध्यमातून मार्गी लावण्यासाठी आपण पाठपुरावा करू..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.