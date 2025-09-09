अहिल्यानगर

Minister Radhakrishna Vikhe Patil : रस्त्यांची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करा: पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील; कामांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक

Finish Road Projects on Time : अहिल्‍यानगर-कोपरगाव, सूरत-चेन्‍नई, पुणे-अहिल्‍यानगर-संभाजीनगर, नांदूर शिंगोटे ते कोल्‍हार या मार्गांना केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. यापैकी काही मार्गांची कामे सध्या सुरू आहेत. अन्‍य मार्गाची कामे सुरू होण्‍यासाठी अन्‍य बाबींची पूर्तता राष्‍ट्रीय महामार्ग विभागाकडून करण्‍यात येत आहेत.
Guardian Minister Radhakrishna Vikhe Patil during review meeting, directing timely completion of road works.

सकाळ वृत्तसेवा
राहाता: अहि‍ल्‍यानगर जिल्‍ह्यात सुरू असलेल्‍या राष्‍ट्रीय महामार्गांची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण होण्‍याच्‍या दृष्‍टीने अधिकाऱ्यांनी कामाला लागावे. मोठ्या काही अडचणी असल्‍यास केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेवून आपण त्यातून मार्ग काढू. मात्र, किरकोळ कारणांसाठी कामे थांबवू नका, अशा सूचना पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

