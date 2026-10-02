Truck Accident: गुंजाळवाडीतील अपघातप्रवण ठिकाणी भक्कम संरक्षण कठड्यांची मागणी:अहिल्यानगर–कल्याण महामार्गावर गुळाचा ट्रक तीन महिन्यात चार वेळा अपघात

अहिल्यानगर–कल्याण महामार्गावरील गुंजाळवाडी (ता. जुन्नर) येथील चारंबा बा मंदिराजवळ गुळाची वाहतूक करणारा मालवाहतूक ट्रक पलटी होऊन खोल खड्ड्यात कोसळल्याची घटना शुक्रवार (दि. २) रोजी घडली. ट्रकने रस्त्याच्या कडेला असलेले संरक्षण कठडे तोडल्याने अपघाताचे गांभीर्य वाढले. सुदैवाने ट्रक मंदिरापासून काही अंतरावर थांबल्याने मोठी दुर्घटना टळली.मिळालेल्या माहितीनुसार, एमएच ४५ एएफ १८१८ क्रमांकाचा ट्रक चौफुला येथून गुळाचा माल भरून गुजरातच्या दिशेने जात होता. गुंजाळवाडी येथील चारंबा बा मंदिराजवळ आल्यानंतर ट्रकमध्ये काहीतरी बिघाड झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यानंतर चालकाचा ट्रकवरील ताबा सुटल्याने ट्रक रस्त्याच्या कडेला असलेले संरक्षण कठडे तोडून खोल खड्ड्यात पलटी झाला..या अपघातात ट्रकचे तसेच त्यातील गुळाच्या मालाचे मोठे नुकसान झाले. ट्रक मंदिराच्या जवळच कोसळल्याने मंदिराचेही नुकसान होण्याची शक्यता होती. मात्र, तो काही अंतरावर थांबल्याने मोठी दुर्घटना टळली. अपघाताची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी गर्दी केली..तीन महिन्यांत दुसरा गंभीर अपघातविशेष म्हणजे, याच ठिकाणी सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी एसटी बसचा भीषण अपघात होऊन दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला होता. त्यानंतर चार दिवसांपूर्वी याच ठिकाणी पिकअप वाहनाचाही अपघात झाला आहे. वारंवार अपघात होत असल्याने हे ठिकाण अपघातप्रवण बनले असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे..रस्त्याच्या कडेला असलेले संरक्षण कठडे अपघातात तुटले असून, या ठिकाणी खोल खड्डा असल्याने वाहनचालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाने या ठिकाणी तातडीने पाहणी करून भक्कम व दर्जेदार संरक्षण कठडे उभारावेत तसेच आवश्यक सुरक्षाव्यवस्था करावी, अशी मागणी गुंजाळवाडी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.