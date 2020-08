सोनई-शिंगणापूर रस्त्यावर बेकायदा बांधकामांवर पडणार हातोडा

नेवासे : सोनई-शिंगणापूर रस्त्यावरील अनधिकृत अतिक्रमण व विना परवानगी नियमबाह्य बांधकाम त्वरित काढण्याच्या राष्ट्रीय महामार्गचे उपविभागीय अभियंता नगर विभागाने रस्त्यावरील दुकानदारांना दिल्या आहेत. रोडच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूने 14 मीटर असा संपूर्ण 28 मीटरचा रस्ता होणार असल्याची सोनईत मोठी चर्चा चालू झाली आहे. राहुरीपासून सर्व अतिक्रमण यापूर्वीच काढले असून फक्त सोनईतील अतिक्रमण काढणे बाकी होते. संबंधित विभागाने नोटीस बाजावल्याने अतिक्रमणधारकांत घबराटीचे वातावरण पसरले आहे. हेही वाचा - महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदासाठी फिल्डिंग राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग अहमदनगरचे उपविभागीय अभियंता दि .ना. तारडे यांनी अतिक्रमण धारकांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. त्यात राहुरी शनिशिंगणापुर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 160 या साखळी क्रमांक 18 /720 मध्ये रस्त्याच्या उजव्या डाव्या बाजूस विनापरवानगी अनधिकृत बांधकाम केलेले आहे. सदर बांधकाम ही राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीत येत आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गाच्या नियमांचे उल्लंघन झालेले आहे. सदरचे अनाधिकृत नियमबाह्य बांधकाम हे सरकारी जागेतील असल्याने ही नोटीस मिळाल्यापासून सात दिवसात काढून घ्यावे अन्यथा या खात्यामार्फत सदरचे बांधकाम काढण्यात येईल आणि त्याचा खर्च आपणा कडून वसूल केला जाईल. आपल्या होणाऱ्या नुकसानीस आपण स्वतः जबाबदार रहाल याची कृपया नोंद घ्यावी असे म्हटले आहे. ही नोटीशीची प्रत नेतहसीलदार कार्यकारी अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग विभाग नाशिक, उपविभागीय अधिकारी नगर यांनाही पाठवली आहे. "राहुरीपासून सर्व अतिक्रमण काढले गेले आहेत. फक्त सोनईतील अतिक्रम काढणे बाकी होते. मुळातच रस्ता मंजूर होतांनाच अतिक्रमण काढले जाणार आहे , याची सर्व सूचना संबंधित लोकांना दिली गेली होती. तशा नोटिसासुद्धा दिल्या गेल्या आहेत. विधानसभेच्या निवडणुकामुळे अतिक्रमण काढले गेले नव्हते, आता लवकरच ही अतिक्रमण काढणार आहे.

- संतोष काळे, शाखाअधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग



Web Title: Hammer will fall on illegal constructions on Sonai-Shingnapur road