अहिल्यानगर

Success Story: एसटी आगारातील वीजतंत्रीचा मुलगा बनला अधिकारी; कष्टाच्या जोरावर २२ व्या वर्षी यशाला गवसणी, स्वप्न सत्यात उतरवलं..

competitive exam success story from struggling background: निखिल तांबे: जिद्द आणि कष्टाच्या जोरावर यूपीएससीत ५१७ वी रँक मिळवणारा
From Struggles to Success: ST Depot Worker’s Son Turns Officer

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जामखेड: जामखेड एसटी आगारात गेली २८ वर्षांपासून वीजतंत्री कामगार म्हणून कार्यरत काशिबा तांबे यांचा मुलगा निखिल तांबे याने २२ व्या वर्षी यूपीएससी परीक्षेत ५१७ वी रँक मिळवत यशाला गवसणी घातली आहे.

Ahmednagar
Youth
Employees
district
Government officer
Success story

