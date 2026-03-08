Success Story: एसटी आगारातील वीजतंत्रीचा मुलगा बनला अधिकारी; कष्टाच्या जोरावर २२ व्या वर्षी यशाला गवसणी, स्वप्न सत्यात उतरवलं..

जामखेड: जामखेड एसटी आगारात गेली २८ वर्षांपासून वीजतंत्री कामगार म्हणून कार्यरत काशिबा तांबे यांचा मुलगा निखिल तांबे याने २२ व्या वर्षी यूपीएससी परीक्षेत ५१७ वी रँक मिळवत यशाला गवसणी घातली आहे..UPSC Success Story: वॉचमनच्या मुलाची ‘यूपीएससीत’ भरारी; आईचे किराणा दुकान अन् वडिलांचा पालिकेत पहारा, मुलाने यशाला गवसणी घालून फेडले पांग!.‘यूपीएससी’मार्फत नागरी सेवा परीक्षाचा अंतिम निकाल शुक्रवारी (ता.६) जाहीर करण्यात आला. तालुक्यातील अरणगाव येथील निखिल तांबे याचा समावेश आहे. जिद्द अन् कष्टाच्या जोरावर अशक्य वाटणारी स्वप्नेही सत्यात उतरवता येतात, हेच तालुक्यातील अरणगावच्या निखिल तांबे याने सिद्ध करून दाखवले आहे..प्रतिकुल परिस्थितीत निखिल तांबे याने मिळवलेले यश इतरांसाठी प्रेरणादायी आहे. वडील काशिबा तांबे जामखेड एसटी आगारात गेली २८ वर्षांपासून वीजतंत्री कामगार म्हणून कार्यरत आहेत. एसटीचा अपुरा पगार आणि शिक्षणाचा खर्चाचा ताळमेळ घालताना तांबे यांना मोठी कसरत करावी लागत होती. मात्र, मुलाची जिद्द आणि महत्त्वाकांक्षा कामी आली आणि यश मिळवता आले..Inspiring Story:‘त्या’ मुलांच्या आयुष्यात तांबडं फुटतंय! आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी भोसले दांपत्याचा पुढाकार, मायेची फुंकर घालून केलं आपलसं.\rनिखिलचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण मावशीकडे सिल्लोड (छत्रपती संभाजीनगर) येथे झाले. ११वीचे शिक्षण लातूरच्या दयानंद उच्च माध्यमिक विद्यालयातून, तर १२ वीचे शिक्षण जामगाव (ता. आष्टी) येथील धस उच्च माध्यमिक विद्यालयातून झाले, तर बीएस्सीचे शिक्षण आष्टी येथे झाले. यानंतर निखिलने पुणे गाठले. तेथे ‘यूपीएससी’चे ऑनलाईन क्लास करतानाच, ग्रंथालयात सेल्फ स्टडी करण्यास सुरवात केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.