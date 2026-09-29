Honest Student : सोन्यापेक्षा प्रामाणिकपणाला दिले मोल!;हर्षदकडून सोनसाखळी परत; शाळेच्या वतीने कुटुंबाचा सत्कार

टाकळीभान, : तीन लाखांची सोनसाखळी सापडली. क्षणभर कुणालाही मोह होईल, अशी परिस्थिती; मात्र आठवीतील हर्षद ज्ञानदेव बर्डे याने त्या मोहाला थारा न दिला नाही. घरच्यांनी शाळेत नेऊन सोनसाखळी परत केली. हर्षदच्या या प्रामाणिकपणाची दखल घेत संबंधित कर्मचाऱ्याने त्याला सायकल भेट देत कौतुक केले..श्रीरामपूर तालुक्यातील खोकर येथील ही घटना. गोरक्षनाथ माध्यमिक विद्यालयातील आठवीत शिकणाऱ्या हर्षदला शाळा सुटल्यावर विद्यालयाच्या प्रांगणात सापडलेली तीन लाख रुपये किमतीची दोन तोळ्यांची सोनसाखळी सापडली. बाजारातील साखळी समजून तो ती घरी घेऊन गेला. घरी त्याने आजी व वडिलांना साखळी दाखविली. त्यानंतर ती सोन्याची असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले..मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या बर्डे कुटुंबीयांनी ही साखळी शाळेत जाऊन परत करण्याचा निर्णय घेतला. सोमवारी शाळा भरल्यानंतर हर्षदचे वडील ज्ञानदेव बर्डे, चुलते नंदू बर्डे व आजी आशाबाई बर्डे यांनी स्वतः शाळेत येऊन मुख्याध्यापकांकडे साखळी सुपूर्द केली. मुख्याध्यापक सुभाष काळे यांनी पूर्ण खात्री करून साखळी संबंधित कर्मचाऱ्याच्या स्वाधीन केली. विद्यालयातील एका कर्मचाऱ्याची दोन तोळ्यांची सोन्याची साखळी शनिवारी (ता. २६) शाळेचे कामकाज सुरू असताना शाळेच्या आवारात हरवली होती..कर्मचाऱ्याकडून सायकल भेटहर्षदच्या प्रामाणिकपणाचे कौतुक म्हणून संबंधित कर्मचाऱ्याने त्याला बक्षीस म्हणून सायकल भेट दिली, तसेच शाळेच्या वतीने बर्डे कुटुंबीयांचा सत्कार करण्यात आला. हर्षदच्या प्रामाणिकपणाने समाजासमोर आदर्श निर्माण केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.