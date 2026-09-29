अहिल्यानगर

Honest Student : सोन्यापेक्षा प्रामाणिकपणाला दिले मोल!;हर्षदकडून सोनसाखळी परत; शाळेच्या वतीने कुटुंबाचा सत्कार

Harshad Bande, Gold Chain Returned, Shrirampur — खोकर येथील शाळेच्या आवारात सापडलेली दोन तोळ्यांची सोनसाखळी आठवीतील हर्षद बर्डे याने कुटुंबीयांच्या मदतीने संबंधित कर्मचाऱ्याला परत केली. त्याच्या प्रामाणिकपणाचे कौतुक करत त्याला सायकल भेट देण्यात आली.
Harshad Bande, Gold Chain Returned, Shrirampur

Harshad Bande, Gold Chain Returned, Shrirampur

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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टाकळीभान, : तीन लाखांची सोनसाखळी सापडली. क्षणभर कुणालाही मोह होईल, अशी परिस्थिती; मात्र आठवीतील हर्षद ज्ञानदेव बर्डे याने त्या मोहाला थारा न दिला नाही. घरच्यांनी शाळेत नेऊन सोनसाखळी परत केली. हर्षदच्या या प्रामाणिकपणाची दखल घेत संबंधित कर्मचाऱ्याने त्याला सायकल भेट देत कौतुक केले.

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