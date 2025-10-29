अहिल्यानगर

Ahilyanagar News: अहिल्यानगर जिल्ह्यात मोबाईल व्हॅनद्वारे कर्करोगाची आता मोफत तपासणी; मुख, स्तन, गर्भाशयाची हाेणार स्क्रिनिंग

Health Initiative in Ahilyanagar: अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी ही व्हॅन दाखल होणार आहे. १ ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत ही व्हॅन जिल्हाभर फिरणार आहे. जिल्‍हा शल्‍य चिकित्‍सक डॉ. संजय घोगरे व जिल्‍हा आरोग्‍याधिकारी डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबवला जाणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर: कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराचे वेळेत निदान व्हावे व नागरिकांना मोफत उपचार मिळावेत, या उद्देशाने राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मोबाइल कर्करोग तपासणी व्हॅन सुरू केली आहे. नाशिक विभागाअंतर्गत अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी ही व्हॅन दाखल होणार आहे. १ ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत ही व्हॅन जिल्हाभर फिरणार आहे. जिल्‍हा शल्‍य चिकित्‍सक डॉ. संजय घोगरे व जिल्‍हा आरोग्‍याधिकारी डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबवला जाणार आहे.

