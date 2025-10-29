Ahilyanagar News: अहिल्यानगर जिल्ह्यात मोबाईल व्हॅनद्वारे कर्करोगाची आता मोफत तपासणी; मुख, स्तन, गर्भाशयाची हाेणार स्क्रिनिंग

-समीर दाणीअहिल्यानगर: कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराचे वेळेत निदान व्हावे व नागरिकांना मोफत उपचार मिळावेत, या उद्देशाने राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मोबाइल कर्करोग तपासणी व्हॅन सुरू केली आहे. नाशिक विभागाअंतर्गत अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी ही व्हॅन दाखल होणार आहे. १ ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत ही व्हॅन जिल्हाभर फिरणार आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय घोगरे व जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबवला जाणार आहे..Sangamner Crime: 'संगमनेर शहरात नशेच्या औषधांची विक्री; गुन्हा दाखल'; २ लाख २३ हजारांचा मुद्देमाल जप्त.ग्रामीण व शहरी भागात मोफत स्क्रिनिंगची संधी या मोबाईल व्हॅनमुळे उपलब्ध होणार आहे. मुख, स्तन व गर्भाशयाच्या कर्करोग तपासणीसाठी अत्याधुनिक यंत्रणा या मोबाईल व्हॅनद्वारे उपलब्ध झाली आहे. तसेच कर्करोग निदानापासून उपचारापर्यंत सर्व सेवा पूर्णपणे मोफत मिळणार आहे. या व्हॅनद्वारे शहरासह ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांची मोफत कर्करोग तपासणी केली जाणार आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ग्रामीण रुग्णालयांना भेट देऊन एका दिवसात शंभरहून अधिक रुग्णांची तपासणी करण्याची क्षमता या व्हॅनमध्ये आहे..अत्याधुनिक सुविधा या मोबाइल व्हॅनमध्ये असून, एसी तपासणी कक्ष आहे. याद्वारे तीन प्रकारच्या कर्करोगांची तपासणी केली जाणार आहे. यामध्ये मुख कर्करोगासाठी डेंटल चेअर, स्तन कर्करोगासाठी प्रगत तपासणी यंत्रणा, गर्भाशयाच्या कर्करोगासाठी कोल्पोस्कोप यंत्र व्हॅनमध्ये उपलब्ध असणार आहे. तसेच दोन डॉक्टरांसह सहा कर्मचारी सेवा देण्यासाठी उपलब्ध असणार आहेत..ठळक वैशिष्ट्येनिदान, उपचारासाठी कोणतेही शुल्क नाही.एका दिवसात १०० पेक्षा अधिक रुग्णांची होणार तपासणी.एक तालुक्यात दोन दिवस होणार तपासणी.ग्रामीण रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्रात थांबणार व्हॅन.दोन डॉक्टरांसह सहा कर्मचारी देणार सेवा.आशा सेविका करणार ग्रामपंचायतींमध्ये जनजागृती..निदान व उपचार मोफतप्राथमिक तपासणीत संशयित रुग्ण आढळल्यास त्यांना पुढील निदानासाठी थेट कर्करोग रुग्णालयात पाठवले जाईल. कर्करोगाची पुष्टी झाल्यानंतर रुग्णाला शासनामार्फत पूर्णपणे मोफत उपचार उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत..असे आहे वेळापत्रक१ नोव्हेंबर-जिल्हा रुग्णालय व केडगाव आरोग्य केंद्र, २-चिचोंडी पाटील, ३-चास, ४-नेवासा व घोडेगाव, ६-कोल्हार बु., ७- लोणी, ८-पाथर्डी व मिरी, १०-चापडगाव, ११-बोधेगाव, १२- नान्नज, १३-जामखेड, १४-मिरजगाव, १५-कर्जत, १७-लोणी व्यंकनाथ, श्रीगोंदा, १८- कान्हूर पठार, १९-पारनेर, २०-गुहा, २१-वांबोरी, २२-निमगाव जाळी व संगमनेर, २४-ब्राम्हणवाडा, २५-अकोले, २६- दहिगाव बोलका, २७-कोपरगाव, २८-पढेगाव, २९-श्रीरामपूर..Ahilyanagar Crime: 'अहिल्यानगरमधून दोन किलो सोन्यासह कारागीर फरार'; सराफ बाजारातील प्रकार; बाजारभावानुसार एक कोटी किंमत.कर्करोगाचे लवकर निदान झाल्यास रुग्णांना वेळेत उपचार मिळतील. त्यामुळे अनेक रुग्णांचे प्राण वाचले जाऊ शकतात. प्रत्येक तालुक्यात ही अद्ययावत तपासणी यंत्रणा असणारी व्हॅन जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात तपासणी करून या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा.-डॉ. संजय घोगरे, जिल्हा शल्यचिकित्सक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.