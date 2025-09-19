अहिल्यानगर

Hemant Ogle: 'डोळ्यांसमोरच पिकं बुडालेली पाहतोय'; शेतकऱ्यांनी व्यथा, हेमंत ओगलेंच्या अतिवृष्टीग्रस्त गावांना भेटी

Heavy Rains Submerge Crops: उभ्या शेतकऱ्यांच्या वेदनांना थेट स्पर्श करत आज आमदार हेमंत ओगले यांनी श्रीरामपूर-राहुरी विधानसभा मतदारसंघातील हरेगाव, उंदीरगाव, माळेवाडी, मुठेवडगाव, माळवडगाव, भामाठाण व खानापूर या गावांचा दौरा केला.
Hemant Ogle interacting with distressed farmers in flood-hit villages after crops drowned in heavy rains.

Hemant Ogle interacting with distressed farmers in flood-hit villages after crops drowned in heavy rains.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

श्रीरामपूर: साहेब, डोळ्यासमोरच पिकं बुडालेली पाहतोय, आता संसार कसाबसा चालवायचा – हरेगावमधील एका शेतकऱ्याच्या या शब्दांत अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांची हळहळ दाटली होती. उभ्या शेतकऱ्यांच्या वेदनांना थेट स्पर्श करत आज आमदार हेमंत ओगले यांनी श्रीरामपूर-राहुरी विधानसभा मतदारसंघातील हरेगाव, उंदीरगाव, माळेवाडी, मुठेवडगाव, माळवडगाव, भामाठाण व खानापूर या गावांचा दौरा केला.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
Farmer
agriculture
Crop Damage
Visit
Crop Crisis
flood hit villages

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com