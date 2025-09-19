Hemant Ogle: 'डोळ्यांसमोरच पिकं बुडालेली पाहतोय'; शेतकऱ्यांनी व्यथा, हेमंत ओगलेंच्या अतिवृष्टीग्रस्त गावांना भेटी

श्रीरामपूर: साहेब, डोळ्यासमोरच पिकं बुडालेली पाहतोय, आता संसार कसाबसा चालवायचा – हरेगावमधील एका शेतकऱ्याच्या या शब्दांत अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांची हळहळ दाटली होती. उभ्या शेतकऱ्यांच्या वेदनांना थेट स्पर्श करत आज आमदार हेमंत ओगले यांनी श्रीरामपूर-राहुरी विधानसभा मतदारसंघातील हरेगाव, उंदीरगाव, माळेवाडी, मुठेवडगाव, माळवडगाव, भामाठाण व खानापूर या गावांचा दौरा केला..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .पाण्याखाली गेलेली शेतं, पोखरलेल्या वखारी, ओलसर मातीत उभी असलेली कोमेजलेली पिकं याचे हृदय पिळवटून टाकणारे चित्र त्यांच्या पाहणीत समोर आले. शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना त्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले, की हे अस्मानी संकट तुमच्या अंगावर एकटं पडलेलं नाही. मी तुमच्या सोबत खंबीरपणे उभा आहे..सरकारदरबारी पाठपुरावा करून प्रत्येक शेतकऱ्याला न्याय मिळवून देईन. तसेच कृषी अधिकाऱ्यांना त्यांनी कोणताही आडमुठेपणा न करता सरसकट पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. भरपाई लांबवली जाणार नाही, तत्काळ मिळाली पाहिजे, असेही निर्देश दिले..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.\rदौऱ्यात शिर्डी संस्थानचे माजी विश्वस्त सचिन गुजर, माजी सभापती बाबासाहेब दिघे, वंदना मुरकुटे, बाजार समितीचे सभापती सुधीर नवले आदींसह काँग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. आमदार ओगले चिखलात शेतकऱ्यांमध्ये उभे राहून परिस्थितीची माहिती घेताना दिसत आहेत, तर दुसरीकडे संपूर्ण पाणी साचलेली शेते पोखरल्यासारखी भासत असून, हिरवागार पट्टा आता राखाडी झालेल्या आकाशाखाली उभा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.