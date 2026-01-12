अहिल्यानगर

Rahuri News: हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक! श्री बुवासिद्ध देव महाआरती, पादुका काढण्याच्या निर्णयाचा भाविकांकडून निषेध !

Shri Buvasiddh Dev Religious Tradition Controversy: नाथांच्या पादुका काढण्याच्या निर्णयावर हिंदुत्ववादी संघटनांचा आक्रमक विरोध
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
राहुरी : शहरातील श्री बुवासिद्ध देव मंदिरात सकल हिंदू समाजातर्फे महाआरती प्रसंगी ठेवलेल्या नाथांच्या पादुका काढण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयावर हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक झाल्या. तरुणांनी विविध घोषणा देऊन परिसर दणाणून सोडला. प्रशासनाने नमती भूमिका घेतल्यावर तणाव निवळला. त्यानंतर मंदिर परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

