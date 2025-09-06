Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक

-सतीश वैजापूरकर \t शिर्डी: साईंच्या दरबारात गैरमार्गाने पैसे कमवणाऱ्यांची चलती थांबविण्यासाठी प्रतिबंधक व्यवस्था करण्याची वेळ येते. कोण कुठे आणि कसे पैसे कमावतो, याची चर्चा साईसंस्थान वर्तुळात सुरू असते. साईदर्शनातून लाभ मिळविणाऱ्यांना येथे ‘साईरामवाले’ असे संबोधले जाते. त्याचवेळी तुलनेत कमी पगारावर काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रामाणिकपणाच्या घटना देखील चर्चेत असतात. हा टोकाचा विरोधाभास हे देखील साईबाबांच्या दरबाराचे वैशिष्ट्य आहे..Srirampur Crime: 'गोळीबार प्रकरणानंतर पोलिसांची कडक कारवाई'; श्रीरामपूरमध्ये सात पिस्तूल जप्त, सहा आरोपी अटकेत.दोन दिवसांपूर्वी कंत्राटी सुरक्षा कर्मचारी साहेबराव झिंजुर्डे यांनी चार लाख रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने असलेली आणि विसरून येथेच राहिलेली बॅग परत करून प्रामाणिकपणाचे दर्शन घडविले, तर धनिक भाविकांच्या दर्शनाची व्यवस्था करून लाभ मिळविणाऱ्या साईराम पंथातील लाभार्थ्यांना आळा घालण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी दर्शन व्यवस्थेत बदल करण्यात आले. हा विरोधाभास चर्चेचा विषय ठरतो..कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांना दरमहा वीस हजार रुपये वेतन मिळते. हे कर्मचारी मोठ्या संख्येने कार्यरत आहेत. भाविकांच्या हरविलेल्या आणि विसरलेल्या वस्तू त्यांना हमखास सापडतात. ते त्या प्रामाणिकपणे साईसंस्थानचे सुरक्षा विभाग प्रमुख पोलिस उपनिरीक्षक रोहिदास माळी यांच्या कार्यालयात जाऊन जमा करतात. माळी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या दीड वर्षात भाविकांच्या सुमारे पस्तीस लाख रुपये किमतीच्या वस्तू या कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांना सापडल्या. त्यांनी त्या प्रामाणिकपणे भाविकांना परत केल्या..त्याचवेळी धनाढ्य भाविकांना साईदर्शनाचा लाभ घडवायचा आणि फायदा पदरात पाडून घ्यायचा. या मार्गाने जाणारी ‘साईराम पंथा’तील मंडळी थेट विविध मंत्री, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयासोबत संधान बांधू शकतात. साईरामची ही किमया थांबविण्यासाठी साईसंस्थानने व्हीआयपी दर्शनाच्या वेळा निश्चित केल्या. त्यामुळे साईराम थांबला, असे छातीठोकपणे कोणीही सांगू शकणार नाही. मात्र, या पध्दतीने सरळमार्गाने दर्शन घेणाऱ्या भाविकांना मात्र गैरसोय सोसण्याची वेळ आली..एका बाजूला साईराम करून उखळ पांढरे करणाऱ्यांचा बंदोबस्त करण्याची वेळ आणि दुसऱ्या बाजूला कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा प्रामाणिकपण हा टोकाचा विरोधाभास साईंच्या दरबारात पहायला मिळतो..Ahilyanagar Crime: 'शेवगाव शहरामध्ये गणेश विसर्जन मिरवणुकीतील दणदणाट भोवला'; सहा मंडळांसह डीजे मालकावर कारवाई.कंत्राटी सुरक्षा रक्षक साहेबराव झिंजुर्डे यांना गजानन मिरकडे या मुंबई येथील भाविकाची येथे विसरून राहिलेली बॅग सापडली. मिरकडे आपल्या कुटुंबीयांसह शिर्डीपासून पन्नास किलोमीटर दूर गेल्यानंतर त्यांच्या ही बाब लक्षात आली. त्यांनी साईसंस्थानच्या आश्रमात फोन केला. त्यावेळी ही बॅॅग सुरक्षित असल्याचे त्यांना समजले. या बॅगेत चार लाख रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने होते. गेल्या दीड वर्षात पस्तीस लाख रुपयांहून अधिक किमतीच्या मौल्यवान वस्तू या कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांनी भाविकांना परत केल्या आहेत.- रोहिदास माळी, पोलिस उपनिरीक्षक तथा सुरक्षा विभाग प्रमुख, साईसंस्थान .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.